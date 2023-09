Apesar de todos os caminhos - sejam eles após pífias atuações em sequência, resultados negativos ou críticas da torcida - indicarem a necessidade da troca de comando, Jorge Sampaoli se vê sustentado no cargo por Rodolfo Landim. O presidente do Flamengo é grande entusiasta do trabalho do técnico e declara publicamente o apoio ao argentino.