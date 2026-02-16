Recopa: Flamengo atravessa período de instabilidade e se prepara para a segunda decisão em 2026
Rubro-Negro encara o Lanús na Argentina
Com uma campanha repleta de tensões e críticas dos torcedores, o Flamengo se classificou às quartas de final do Campeonato Carioca, após vencer o Botafogo na noite deste domingo (15). Agora, com um ambiente mais tranquilo, o Rubro-Negro se prepara para a disputa da Recopa Sul-Americana. Essa, aliás, será a segunda decisão da equipe em apenas dois meses.
Campeão da Libertadores em 2025, o Flamengo encara o Lanús, campeão da última edição da Sul-Americana. O primeiro confronto será na Argentina, na próxima quinta-feira, no Estádio Ciudad de Lanús. Posteriormente, no dia 26 de fevereiro, os times voltam a se enfrentar, desta vez no Maracanã.
As primeiras semanas desta temporada contaram com momentos de instabilidade para o Flamengo. Com o início delicado no Campeonato Carioca, em que o time sub-20 sofreu duas derrotas e um empate nos três primeiros jogos, o clube teve que refazer o planejamento e adiantar a estreia da equipe principal. Isso implicou, diretamente, na performance dos atletas, que sentiram, principalmente, o aspecto físico.
Atrelado a isso, as críticas dos torcedores aumentaram a pressão. Com alguns nomes distantes do seu mais alto nível, os rubro-negros pediam respostas do técnico Filipe Luís, que também analisou o aspecto físico como um fator importante neste processo.
Flamengo terá a segunda decisão do ano
Essa será a segunda oportunidade do Flamengo erguer o troféu em uma decisão em 2026. Anteriormente, o time de Filipe Luís disputou o título da Supercopa Rei, mas levou a pior na decisão contra o Corinthians, que venceu por 2 a 0.
Outro troféu em disputa este ano, mas não necessariamente em um confronto único, foi o da Taça Guanabara. O Flamengo, entretanto, esteve distante de conquistá-lo. O Rubro-Negro ficou com a pior campanha da fase de grupos do Carioca, com apenas sete pontos em seis jogos (duas vitórias, um empate e três derrotas).
Filipe Luís sobre a busca pelo segundo título da Recopa pelo Flamengo
Além de Bruno Henrique e Arrascaeta, Filipe Luís, ao lado do auxiliar Rodrigo Caio, é um dos campeões da Recopa Sul-Americana de 2020. Sobre o confronto desta quinta-feira, o treinador, após o clássico com o Botafogo, projetou a decisão do torneio, chamando a atenção para o número de conquistas do Flamengo.
- Quando entramos no CT, a parede tem os troféus. A Recopa está lá: uma conquista. Sabemos que queremos colocar mais uma lá. É um título muito difícil. O Flamengo em 130 anos de história só tem uma Recopa. Só dois jogadores do elenco já venceram. Vamos para conquistar esse título com todas as nossas forças - iniciou Filipe Luís.
- Nunca é fácil jogar na Argentina, nunca é fácil jogar contra times que jogam Libertadores. A vitória era importante para chegarmos com confiança para a final - completou.
Cronograma do Flamengo
O elenco rubro-negro se reapresenta na manhã desta segunda-feira. No total, serão três atividades visando a partida contra o Lanús. A delegação embarca para a Argentina na tarde de terça-feira. Na quarta, fará o último treino, que será realizado no CT do Boca Juniors.
