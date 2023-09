- Eu estava passeando no shopping. Sou entregador do iFood. Peguei e falei as seguintes palavras: "Marcos Braz, sai do Flamengo". Quando eu percebi que ele estava atrás de mim, foi porque a lojista gritou. Ele pegou, me mordeu e começaram a chutar a minha cabeça. Em nenhum momento eu agredi ele - contou Leandro. E completou: