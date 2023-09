Nesse ínterim, Jorge Sampaoli também está na corda bamba, e sua permanência no Flamengo está com os dias contados. O argentino não fica no clube para 2024, mas resta saber quando irá deixar o cargo. A demissão pode ocorrer caso o Rubro-Negro perca o título da Copa do Brasil para o São Paulo, no domingo 24, de maneira quase imediata, ou se estender até o final da temporada, se o Fla for campeão e o técnico ganhar um 'fôlego' no comando do clube.