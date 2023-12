Mesmo com as férias do futebol brasileiro, o clássico Fla-Flu é disputado mais uma vez, porém no mercado da bola. Flamengo e Fluminense demonstraram interesse no atacante brasileiro Luiz Henrique, atualmente no Real Bétis, da Espanha, segundo informações do portal ge e do jornalista Venê Casagrande. O Lance! traz um pouco mais sobre quem é o jogador, alvo da dupla carioca.