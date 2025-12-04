José Boto abre o jogo sobre planejamento para 2026 e renovação de Filipe Luís com o Flamengo

Após conquistar o título do Campeonato Brasileiro de 2025, o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, concedeu uma entrevista ao programa Troca de Passes, do SportTV. O dirigente comentou o planejamento rubro-negro para 2026, falou sobre a gestão de momentos delicados ao longo da temporada e abriu o jogo sobre a permanência de Filipe Luís.

Boto fez questão de reforçar que o Flamengo trabalha com planejamento antecipado e que as decisões do departamento de futebol não serão pautadas por pressões externas.

- O planejamento já está feito há algum tempo. Era só uma questão de timing. E os timings vamos ser nós a definir — e não a imprensa, não a torcida. Somos nós que definimos. O planejamento está mais que perfeito, e é só agora começar a colocá-lo em prática, porque vamos ter um pouquinho mais de tempo para isso.

Um dos temas abordados foi o episódio envolvendo o atacante Pedro, que gerou debates entre torcida, imprensa e clube. Boto aproveitou para enviar um recado direto aos rubro-negros.

- Eu gostaria de dar um recado. Não é um recado para criticar, não; é só um recado: que a torcida confie um pouco em nós, no trabalho que fazemos. Que não entre em ansiedade — muitas vezes a ansiedade é provocada externamente, pela imprensa, por muita gente à volta. Confiem no nosso trabalho. Sabemos o que queremos. Não vamos nos precipitar só para manter a torcida contente. Vamos fazer as coisas no timing certo, pagando o que queremos pagar, e não mais, só para satisfazer a torcida.

A relação entre Boto e Filipe Luís, técnico do Flamengo, também foi tema da entrevista. O dirigente descreveu a intensa rotina de trabalho ao lado do treinador e reforçou a confiança no ex-lateral.

- Posso dizer que eu e o Felipe entramos às oito da manhã no Ninho e saímos às oito da noite. Isso, durante o ano, dá muitas horas de conversa. É verdade: o Felipe é um treinador super preparado. Preparado para voos na Europa. Mas eu penso que mais um ano aqui vai fazer bem — e ao Flamengo também. A renovação pode sair a qualquer momento."