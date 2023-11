Na semifinal do Campeonato Paulista de 2010, Corinthians e Palmeiras se enfrentaram, e Tite e Felipão protagonizaram uma das cenas mais emblemáticas do 'climão' entre os técnicos. Durante a partida, Adenor se irritou com Luiz Felipe Scolari e começou a gritar para o técnico "fala muito, fala muito", enquanto fazia gestos de palavras com as mãos.