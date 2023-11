- Temos ideia de levar jogos do Flamengo para duas cidades de fora do Rio de Janeiro. Uma delas é Belém. Já conversei com o governador do Pará, que me convidou para a reinauguração do Mangueirão. Manaus é outra. A gente faz um acompanhamento dos públicos nos jogos do Flamengo, e por incrível que pareça, há uma incidência enorme de torcedores que vêm de Manaus para o Rio de Janeiro. Para vocês terem ideia, o Amazonas é o quarto estado que mais coloca gente no Maracanã em alguns jogos, e só perde para Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. Pelas nossas pesquisas, mais de 50% da população de Manaus torce para o Flamengo. Então, a gente tem que dar um retorno para eles. É uma forma da gente presenciar esses grandes torcedores.