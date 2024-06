Tite justifica derrota do Flamengo para Juventude: ‘Extremamente desgastante’

Tite explicou a derrota do Flamengo para o Juventude após o duelo em Caxias do Sul (Thiago Ribeiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 22:53 • Caixas do Sul (RS)

Técnico do Flamengo, Tite justificou a derrota do Rubro-Negro para o Juventude baseado no desgaste físico dos jogadores. O clube entrou em campo com sete desfalques no duelo em Caxias do Sul.

➡️ Assine o Premiere no Prime Video e aproveite 30 dias grátis!

- Teve alternâncias em momentos de domínio e oportunidades de gols com os goleiros participando. Lembro de três defesas dos dois goleiros em oportunidades claras. O Roger é um grande treinador. E soube fazer as modificações para gerar intensidade. E teve a felicidade da bola parada. Tem bons cabeceadores. Temos que saber reconhecer. Tenho que considerar a mobilização dos atletas. Fisicamente foi extremamente desgastante. Quando se faz uma sequência de jogos assim, há um decréscimo. O desgaste é inevitável.

O comandante também explicou a utilização de Victor Hugo na equipe titular entrando na ponta direita. No entanto, o treinador bateu na tecla da questão física para amenizar os três pontos deixados para trás no Alfredo Jaconi.

- As opções táticas são de jogadores que estão treinando e tem uma rotina. O Victor tem jogado muitas vezes nesse setor. Não é improviso. Se você olhar o passado dele dentro do Flamengo, ele faz funções parecidas. Fizemos três jogos em seis dias e há um desgaste. Tivemos que fazer bastantes modificações para alavancar uma intensidade física.

No domingo (30), o Flamengo recebe o Cruzeiro, no Maracanã, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Rubro-Negro espera se recuperar após a derrota para abrir vantagem na liderança.