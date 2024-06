De virada, Juventude mantém tabu e vence Flamengo pelo Brasileirão

Juventude derrotou o Flamengo no Alfredo Jaconi, pelo Campeonato Brasileiro (Luiz Erbes/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/06/2024 - 21:54 • Caxias do Sul (RS)

No Alfredo Jaconi, o Flamengo foi derrotado pelo Juventude por 2 a 1, nesta quarta-feira (26), pela 12ª rodada do Brasileirão. Pedro abriu o placar, enquanto Lucas Barbosa e Mandaca deram a vitória para os mandantes.

➡️ Assine o Premiere no Prime Video e aproveite 30 dias grátis!

Com o resultado, o Rubro-Negro permanece com 24 pontos, mas segue na liderança do Campeonato Brasileiro. Por outro lado, a equipe de Roger Machado foi a 16 pontos e ocupa a 10ª colocação.

No domingo (30), o Flamengo recebe o Cruzeiro, pela 13ª rodada do Brasileirão. No mesmo dia, o Juventude viaja para encarar o Fortaleza.

✅ FICHA TÉCNICA

Juventude 2 x 1 Flamengo - Brasileirão

12ª rodada

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 26 de junho de 2024, às 20h (hora de Brasília)

📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

🟨 Arbitragem: Matheus Delgado Candançan (árbitro); Marcelo Carvalho Van Gasse e Rafael Trombeta (auxiliares); Charly Wendy Straub Deretti (VAR).

Flamengo encontrou dificuldades para encarar Juventude fora de casa (Foto: Luiz Erbes/AGIF)

JUVENTUDE (Técnico: Roger Machado)

Mateus Claus; João Lucas, Danilo, Freitas e Alan Ruschel; Jadson, Caique e Nenê; Lucas Barbosa, Bill e Erick.

FLAMENGO (Técnico: Tite)

Rossi; Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Gerson e Lorran; Victor Hugo, Pedro e Luiz Araújo.