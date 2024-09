Renato Maurício Prado detona escolha de Tite em derrota do Flamengo: ‘Qual sentido?’

Tite foi criticado após a derrota do Flamengo no Maracanã (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 21:47 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo perdeu por 1 a 0 para o Peñarol e se complicou pela classificação para as semifinais da Libertadores. No Maracanã, o Rubro-Negro fez partida ruim, e o jornalista Renato Maurício Prado disparou críticas contra as escolhas do técnico Tite para o jogo desta quinta (19).

➡️ Pênalti de Pulgar? Ex-árbitro dá veredito em lance polêmico de Flamengo x Peñarol

- Como você tira do time o Léo Ortiz, que é o cara que estava jogando melhor? Qual sentido de barrar o Léo Ortiz, de qualquer posição, para ficar com Pulgar e Fabrício Bruno? Foi o melhor no meio-campo nos últimos jogos e o Tite barrou o Léo Ortiz - começou RMP, em canal no Youtube.

- Além disso, o Varela estava jogando muito menos que o Wesley. E olha que sou extremamente crítico ao Wesley, mas ele fez duas ótimas partidas. E o que o Tite fez? Escalou o Varela e colocou o Wesley no banco. É um somatório de decisões incompreensíveis - completou o jornalista.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Javier Cabrera marcou o gol do Peñarol no Maracanã, aos 13 minutos do primeiro tempo. Na próxima semana, o Rubro-Negro vai precisar reverter o resultado em Montevidéu. Antes, a equipe de Tite encara o Grêmio fora de casa, pelo Campeonato Brasileiro.