Rossi critica vaias da torcida do Flamengo para Tite: ‘Desnecessário’

Rossi em ação pelo Flamengo no jogo contra o Peñarol, pela Libertadores (Foto: Mauro Pimentel/AFP)







Escrito por João Brandão • Publicada em 19/09/2024 - 21:59 • Rio de Janeiro (RJ)

Goleiro do Flamengo, Rossi condenou as vaias vindas das arquibancadas e direcionadas para Tite. Apesar da derrota para o Peñarol no Maracanã, o argentino acredita em uma virada no Uruguai.

- O torcedor sempre vai querer ganhar, assim como a gente. Acho que as vaias são desnecessárias. A gente acredita no resultado, é só um gol. É descansar e se preparar mental e fisicamente da melhor maneira. Sabemos que será uma final no Uruguai.

Tanto no intervalo, quanto no fim da partida, Tite foi alvo de vaias e xingamentos de grande parte da torcida do Flamengo. O treinador vem sendo responsabilizado pelos maus resultados e desempenhos do Rubro-Negro na temporada.

No domingo, o Mais Querido volta a campo para encarar o Grêmio, pelo Brasileirão, no Rio Grande do Sul. No entanto, é possível que a equipe entre em campo com um time alternativo visando a partida de volta contra o Peñarol em busca de uma vaga na semifinal da Libertadores.