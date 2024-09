Tite explicou escolha de Pulgar no lugar de Ortiz para o confronto entre Flamengo x Peñarol (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/09/2024 - 22:08 • Rio de Janeiro (RJ)

O técnico Tite concedeu entrevista coletiva, nesta quinta-feira (19), após a derrota do Flamengo por 1 a 0 para o Peñarol, no Maracanã, no jogo de ida das quartas de final da Libertadores. Ao ser perguntado sobre o motivo de ter escolhido Pulgar como titular, em vez de Ortiz, respondeu:

- Todas as possibilidades lamentadas agora, depois do que aconteceu, vão ter razão. Porque elas todas são do: poderia ser melhor. Porém, o Pulgar é um jogador de seleção e vinha bem; e está na rotação há mais tempo.

- O Léo estava jogando muito, em uma situação em que ela não gostaria, até então. Eu estava precisando, e ele contribuiu muito. Mas a ideia era manter aquela estrutura que nós tínhamos. No entanto, a gente não pode, por conta de um erro, eleger e generalizar uma situação toda. Então a minha escolha foi em cima de um jogador de seleção, que tem todo um lastro em cima de uma equipe organizada, bem treinada e com mais links com ele do que o próprio Ortiz - completou Tite.

