Tite define time titular para encarar Peñarol com novidade; confira provável escalação

Tite mantém ataque da partida de ida e modifica meio campo. (Foto: Reprodução)







Escrito por Lance! • Publicada em 25/09/2024 - 20:17 • Rio de Janeiro

O Flamengo finalizou a preparação para o jogo e deve ter uma novidade na escalação para o confronto decisivo contra o Peñarol, nesta quinta-feira, pela Libertadores: Léo Ortiz treinou como titular e pode ganhar a vaga de Erick Pulgar na equipe.



Ortiz é um dos principais jogadores do clube (Foto: Mauro Pimentel/AFP)<br>

ESCALAÇÃO DO FLAMENGO:

Rossi, Varela, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Ortiz, De La Cruz, Arrascaeta; Gerson, Plata e Bruno Henrique

Léo Ortiz treinou entre os titulares desde o treino de domingo (22), no CT Ninho do Urubu. O zagueiro conquistou espaço entre os 11, mas como volante. Dessa forma, o jogador fica ao lado de De La Cruz no meio de campo do Flamengo. Logo à frente, Arrascaeta terá a missão de armar os ataques do rubro-negro na partida mais importante da temporada até o momento.



Apesar da expectativa da torcida rubro-negra a respeito de um possível retorno de Gabigol entre os titulares de Tite, o treinador deve manter um "ataque leve" com Gonzalo Plata e Bruno Henrique, improvisado de 9. Gabriel viajou e está a disposição.

Recuperado, De La Cruz treinou de olho na decisão contra o Peñarol. Vale destacar que o jogador terá condições de jogar nesta quinta-feira (26), pela volta das quartas de final da Libertadores, após lesão contra o Bahia pela Copa do Brasil no início do mês.



A partida entre Flamengo e Peñarol acontece às 19h (horário de Brasília) desta quinta-feira (26), em Montevidéu, no Uruguai. O time brasileiro precisa ganhar por um gol para levar a decisão para os pênaltis.