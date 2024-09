Especialista analisa árbitro de Peñarol x Flamengo: ‘Jogo parado e com muita cera’

Facundo Tello será o árbitro do jogo entre Peñarol x Flamengo (Foto: Divulgação)







Escrito por Lance! • Publicada em 26/09/2024 - 07:00 • Montevidéu (URU)

O argentino Facundo Tello será o responsável por conduzir o jogo de volta das quartas de final da Libertadores, entre Peñarol e Flamengo, em Montevidéu. O árbitro foi o único não-europeu a apitar jogos da última edição da Eurocopa. Confira a análise:

Segundo o especialista Paulo Caravina, criador de conteúdo do Lance!, o nome escolhido tem um repertório de cartões amarelos mais alto que a média do que outros árbitros. Além disso, ele afirma que Facundo Tello costuma ser mais "conversador" e vai ser benéfico para a cera uruguaia.

- No jogo Peñarol x Flamengo, onde o Flamengo precisa reverter o resultado lá no Uruguai, vai apitar o argentino Facundo Tello. Ele apitou a vitória do Fluminense contra o Atlético-MG no Maracanã, pelas quartas de final da competição (Libertadores). Ele tem uma média alta de cartões amarelos, e nessa partida podemos esperar que supere a sua média. Eu asseguro que terá muito mais cartão do que costuma ser marcado. Facundo Tello participou do intercâmbio entre Conmebol e Uefa. Ele apitou a última edição da Eurocopa, na Alemanha, e era o único não-europeu a apitar jogos da competição. Ele tende a ser um árbitro mais "conversador" e vai ser benéfico para a cera uruguaia. Será um jogo muito difícil para quem gosta de assistir jogos mais soltos. Esse jogo no Uruguai promete ser bem pegado, bastante parado e com muita cera. Vai ser um jogo muito difícil.

No jogo de ida, o Flamengo foi derrotado pelo Peñarol em casa por 1 a 0, e precisará quebrar tabus no Uruguai para sair com a classificação. O confronto será no Estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, na quinta-feira (25), às 19h (de Brasília).