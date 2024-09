Torcedores do Flamengo ‘elegem’ Gabigol e Léo Ortiz como titulares diante do Peñarol

Gabigol em ação pelo Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 24/09/2024 - 19:13 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo encara o Peñarol na próxima quinta-feira (26), pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. Após a derrota por 1 a 0 na ida, no Maracanã, os torcedores do clube parecem desejar mudanças na escalação de Tite e a volta de Gabigol e Léo Ortiz ao time titular.

É isso que indica a enquete realizada no canal do Whatsapp Lance! Flamengo, que conta com quase 100 mil inscritos. Foram apresentadas quatro opções de escalação aos participantes: "a mesma do jogo da ida", "Gabigol titular e menos um volante", "Léo Ortiz e Gabigol no time" ou ainda outra qualquer.

Do total de votos na enquete, cerca de 87% foram para escalar o atacante e o zagueiro - muitas vezes improvisado como volante - como titulares do Flamengo diante do Peñarol. Assim, a grande maioria dos torcedores do Flamengo acreditam que a dupla deve iniciar o duelo decisivo pela Libertadores.

Por sua vez, 7% dos votantes preferem que o Fla entre em campo com um volante a menos em realção à partida de ida, com o camisa 99 sendo a novidade. Além disso, apenas 2,5% manteriam a escalação do jogo no Maracanã, enquanto 3,5% optaram por uma formação diferente das apresentadas pela enquete.

Flamengo e Peñarol se enfrentam nesta quinta-feira (26), no estádio Campeón del Siglo, em Montevidéu, no Uruguai, pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores. A bola rola a partir das 19h (de Brasília). Para se classificar sem necessidade de pênaltis, o Rubro-Negro precisa vencer por dois ou mais gols de diferença.