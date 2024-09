Qual o aproveitamento de Tite no comando do Flamengo?

Tite não é mais o técnico do Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)







30/09/2024

O Flamengo anunciou, na manhã desta segunda-feira (30), a demissão de Tite. O técnico assumiu a equipe no dia 9 de outubro de 2023, e se despede com um aproveitamento de 64,8% à frente da equipe rubro-negra. Em quase um ano no comando, ele registrou 41 vitórias, 13 empates e 16 derrotas em 70 jogos.

A relação entre Tite e a torcida já dava indícios de uma quebra de elo há semanas, com vaias ao final de partidas e ofensas ao técnico. No domingo (29), nem mesmo a vitória sobre o Athletico-PR, com gol de Gerson já no apagar das luzes, evitou que o Maracanã protestasse contra o ex-Seleção Brasileira.

Dos treinadores que assumiram o Flamengo desde a era de Jorge Jesus, Tite não ficou perto da liderança do ranking de aproveitamento. Apesar de ter sido o mais longevo desde o português, ficou distante de igualar a porcentagem de aproveitamento de Renato Gaúcho, que registrou 72,8% em 38 jogos.

Confira o ranking de aproveitamento dos técnicos do Flamengo pós-Jorge Jesus, segundo pesquisa do Lance!:

Renato Gaúcho: 38 jogos - 25 vitórias / oito empates / cinco derrotas - 72,8% de aproveitamento Dorival Júnior: 43 jogos - 26 vitórias / oito empates / nove derrotas - 66,7% de aproveitamento Paulo Sousa: 32 jogos - 19 vitórias / sete empates / seis derrotas - 66,7% de aproveitamento Tite: 70 jogos - 41 vitórias / 13 empates / 16 derrotas - 64,8% de aproveitamento Domènec Torrent: 23 jogos - 13 vitórias / quatro empates / seis derrotas - 64,1% de aproveitamento Rogério Ceni: 44 jogos - 23 vitórias / 11 empates / 10 derrotas - 63% de aproveitamento Jorge Sampaoli: 39 jogos - 20 vitórias / 11 empates / 8 derrotas - 60,7% de aproveitamento Vítor Pereira: 18 jogos - 10 vitórias / um empate / sete derrotas - 58,3% de aproveitamento