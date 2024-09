Tite aponta sequência de lesões como causa do baixo rendimento de Gabriel Barbosa

Gabriel Barbosa está longe de seu melhor rendimento no Flamengo (Jorge Rodrigues/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 04:45 • Rio de Janeiro

O técnico Tite foi indagado após a derrota do Flamengo para o Grêmio sobre o baixo rendimento de Gabriel Barbosa, que tem sido preterido mesmo agora que o ataque tem sofrido com uma série de desfalques. Na visão do treinador e da comissão técnica rubro-negra, o mau momento do jogador é reflexo de uma sequência de lesões e do afastamento dos treinos no período em que ele esteve suspenso sob acusação de tentar fraudar um exame antidoping.

— Eu não sei quanto tempo, mas foi muito tempo que o Gabriel não teve condições físicas ou clínicas, em termos de recuperação. Quando eu cheguei, aliás, no Flamengo, ele estava assim, sofrendo. Ele teve uma série de problemas físicos —, lembrou Tite. — Nesse momento se encontra da mesma forma.

Na semana passada, Gabriel Barbosa sentiu dores no músculo posterior da coxa direita durante o clássico com o Vasco. O atacante passou por exames médicos que descartaram lesão, mas o jogador ficou entregue à fisioterapia por causa de uma fibrose na região e nem sequer foi relacionado para o jogo com o Peñarol, pela Libertadores. Nesse domingo, o Flamengo jogou com um time reserva em Porto Alegre.

Para Tite, a sequência de lesões e de problemas físicos têm atrapalhado o atacante.

— As lesões, ou essa falta de treinamento, continuidade de treinamento em alta intensidade. Isso acaba prejudicando essa sequência dele —, ponderou o técnico. — Isso talvez tenha sido o principal motivo.

