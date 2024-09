‘Vou ser curto e grosso: o Flamengo jogou, o Grêmio ganhou’, diz Tite após derrota

Tite gostou do desempenho do Flamengo, mas lamentou falta de efetividade do time (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 22/09/2024 - 22:05 • Rio de Janeiro

Apesar da derrota por 3 a 2 em Porto Alegre, o técnico Tite disse ter gostado da apresentação dos reservas do Flamengo diante do Grêmio, na noite deste domingo, 22, em Porto Alegre. O treinador citou as inúmeras oportunidades criadas e o desempenho do time. Ainda assim, não considerou o resultado injusto porque o time gaúcho soube aproveitar as oportunidades que teve.

— Vou ser curto e grosso: o Flamengo jogou, o Grêmio ganhou —, afirmou Tite após a partida. — Efetividade é um fator determinante. Eu não disse que o resultado do Grêmio foi injusto. Efetividade é do jogo, do futebol.

Na avaliação do treinador, os números da partida mostram que o Flamengo merecia melhor resultado. Diante do Grêmio, o Flamengo finalizou mais (8 a 3) e teve mais posse de bola (56% a 44%).

— O número de oportunidades que nós criamos, o número de finalizações no gol que nós tivemos… Mesmo com dez homens, o resultado e o desempenho não dizem o que foi o jogo —, considerou Tite.

Mas tudo isso não foi suficiente para evitar mais uma derrota do Flamengo, que vê as chances de título no Brasileirão ficaram cada vez menores. Com 45 pontos, o time está a 11 do líder, Botafogo, ainda que com um jogo a menos.

Isso coloca cada vez mais pressão sobre o treinador, que vem sendo bastante contestado pela torcida. Tite, porém, procurou demonstrar serenidade.

— A pressão foi no Guarany de Garibaldi, no Veranópolis, no Caxias, no Juventude, no Ypiranga de Erechim, no Grêmio, no Inter... Ela vai ser sempre assim. A atividade profissional é dessa forma —, declarou o técnico do Flamengo. — Meu trabalho segue.

