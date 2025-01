‘O time está muito equilibrado’, diz técnico do Flamengo na Copinha

O Flamengo inicia no próximo domingo (5) a busca pelo 5º título da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Mas, apesar de ter uma base reconhecidamente forte, o clube rubro-negro precisará se desdobrar para conquistar a Copinha este ano, já que será representado por um time mais jovem do que a média da competição.

Isso porque boa parte do time sub-20 está cedido ao profissional para disputar as primeiras rodadas do Campeonato Carioca, que começa no dia 11. Eles treinam no grupo de cima desde o dia 27. Os titulares do Flamengo, por sua vez, estão de férias, se reapresentam apenas no dia 8 e farão pré-temporada nos Estados Unidos.

Ainda assim, o técnico do sub-20 do Flamengo, Raphael Bahia, acredita que o time pode, sim, brigar pelo penta na Copinha. Ele minimizou os desfalques e garantiu que o time rubro-negro irá para a competição forte.

— Nós estamos com os melhores jogadores que o Flamengo poderia estar na competição, dentro do que foi planejado com o profissional. O time está muito equilibrado, qualquer jogador tem condições de ser titular e jogar — declarou Bahia nesta quinta-feira (2), em entrevista à Fla TV.

— Por mais que nossa equipe seja bem recheada de jovens, eu acredito que vamos conseguir fazer uma excelente competição.

Uma das promessas da equipe é justamente o caçula do time: o atacante Ryan Roberto, de apenas 16 anos.

Estreia do Flamengo na Copinha será diante do Cruzeiro-PB

O Flamengo está no Grupo 23 e tem como sede na primeira fase a cidade de Mogi das Cruzes. A estreia será diante do Cruzeiro-PB, a partir das 17h. EC São Bernardo e Zumbi, de Alagoas, completam a chave.

— É uma competição muito tradicional. Eu acredito que todos os atletas sub-20 têm que participar dessa competição. Ela tem um glamour todo, pelo histórico, e é muito competitiva, muito difícil.