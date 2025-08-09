Flamengo x Mirassol terá reencontro de ex-rubro-negros com a torcida no Maracanã
Equipes se enfrentam pela primeira vez na história
Flamengo e Mirassol se enfrentam neste sábado (9), às 18h30 (de Brasília), pela 19ª rodada do Brasileirão. A partida no Maracanã, que contará com cerca de 50 mil torcedores para esse confronto, marcará dois reencontros. Afinal, O meio-campista Gabriel e o goleiro Alex Muralha, ex-jogadores do time carioca, defendem as cores da equipe adversária.
Gabriel, titular do Mirassol, vestiu a camisa do Flamengo de 2013 a 2017. Ele, inclusive, participou da campanha do título da Copa do Brasil de 2013. Nesse ano, disputou 44 jogos e marcou três gols. A sua passagem no time carioca não teve grande destaque, mas o meia era conhecido pelas jogadas de velocidade, principalmente pela beirada no campo.
Em toda a sua passagem pelo Rubro-Negro, Gabriel disputou 214 jogos (108 vitórias, 50 empates e 56 derrotas), com 23 gols.
Alex Muralha com a camisa do Flamengo
Reserva, atualmente, do Mirassol (Walter, ex-Corinthians, é o titular) Muralha não deixou boas lembranças com a camisa do Flamengo. O goleiro chegou ao Rubro-Negro em 2016, após se destacar pelo Figueirense no ano anterior. Ele começou bem no time carioca, e chegou a ser convocado para a Seleção Brasileiro.
Alguns episódios, no entanto, deixaram os torcedores rubro-negros na bronca com Muralha. Os principais foram em uma partida contra o Santos, em novembro de 2017, em jogo na Ilha do Urubu (Estádio Luso-Brasileiro). No primeiro lance, ele perdeu a bola para Ricardo Oliveira, que tocou para Bruno Henrique, atualmente no Flamengo, balançar a rede. Posteriormente, Arthur Gomes finalizou, e Muralha acabou falhando.
Pelo Flamengo, Muralha disputou 77 partidas (40 vitórias, 22 empates e 15 derrotas).
Primeiro confronto entre Flamengo e Mirassol
O Mirassol, que completa 100 anos em 2025, participa da elite do futebol nacional pela primeira vez. Isso faz com que a equipe tenha experiências novas. Duas delas serão neste sábado. Afinal, o Mirassol jamais tinha jogado no Maracanã.
➡️ Mirassol estreará camisa inspirada na Seleção de 1970 em duelo contra o Flamengo
Além disso, será a primeira vez que enfrentará o Flamengo. Ou seja, entrará em campo para conquistar uma vitória inédita e histórica, diante de um grande adversário.
