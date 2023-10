> TÁ DORMINDO? Logo no primeiro minuto da partida, Kevyson errou na hora de afastar uma bola rasteira na área e mandou a redonda para o fundo da rede



> QUE SAUDADE DO EX! Formado nas categorias de base do Santos, Alan Patrick, do Internacional, marcou um golaço de cobertura no goleiro após Dodô errar na saída de bola.



> PRIMEIRO TEMPO ELÁSTICO! Foram quatro bolas na rede na primeira etapa. Todos dentro do gol defendido por Vladimir, que pouco impediu as finalizações do time gaúcho.



> NÃO TEM ESPAÇO PARA TANTOS GOLS! A apatia do Peixe prevaleceu durante todo duelo e o Inter fez mais três gols na segunda etapa da partida.



> GOL DE HONRA! Maxi Silvera conseguiu descontar ao estufar as redes e selou aquele tão temido placar de 7 a 1.