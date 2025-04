Depois da derrota de 2 a 0 para o Central Córdoba, da Argentina, pela fase de grupos da Libertadores, o técnico Filipe Luís negou que o Flamengo tenha definido priorizar o Brasileirão nesta temporada. No entanto, jogadores confirmaram a fala do presidente Bap sobre as prioridades do Rubro-Negro em 2025.

O time não foi a campo com seus principais destaques e causou questionamentos da torcida sobre poupar jogadores para focar no confronto de domingo (13), contra o Grêmio, pelo campeonato nacional. Durante coletiva de imprensa, o treinador negou que a escolha da escalação tenha sido para priorizar a outra competição.

– Isso não é verdade (sobre a prioridade ser o Brasileirão). A Libertadores é tão prioridade quanto o Brasileiro. Só que se poupou muito no Brasileiro nos últimos anos para jogar nas copas. Uma escolha minha, sou eu que escolho quem vai entrar em campo, pensando na fase de grupos da Libertadores que te permite fazer essas trocas, no adversário que vou enfrentar, na sequência de jogos de jogadores e no que vem pela frente - disse Filipe Luís.

– Eu tomo as decisões, quando perde é claro que eu vou ser cobrado. É normal. Isso também me faz crescer. Quando vence, tudo parece muito bonito nas escolhas que a gente faz. Quando perde vêm as perguntas. Nenhum jogador vai conseguir estar em todos os jogos da temporada. Posso garantir para vocês. A exaustão chega em algum momento. Tem que pensar na saúde deles.

Mais tarde, na saída da partida, jogadores também responderam sobre a fala do presidente rubro-negro confirmando que o Brasileirão estaria acima do torneio continental na ordem de prioridade.

Arrascaeta: Sim, falaram para nós que o Brasileiro ia ser prioridade. Mas nós entramos para ganhar todos os jogos. Infelizmente, não conseguimos a vitória. Mostramos que somos um time que pode ser batido também.

Léo Ortiz: Eles (José Boto e Filipe Luís) falaram sobre priorizar o Brasileiro. No vestiário, a gente sempre fala em ir para os jogos para vencer. Todos os jogadores estão prontos para ser titular, para vencer todos os jogos.

O que Bap disse?

Em entrevista à Flamengo TV, no dia 28 de março, Bap foi direto ao colocar campeonato nacional à frente da Libertadores como prioridade.

– Esse ano, com toda certeza, o Brasileirão é prioridade no Flamengo. Assunto discutido há muito tempo. Você tem mais dinheiro de premiação na Libertadores e Copa do Brasil, os modelos são diferentes. No Brasileirão você ganha com direitos de transmissão, premiação (de campeão) é mais baixa. Joga 38 jogos e 10 na Copa do Brasil, não precisa ter constância, consistência na Copa do Brasil, tem que ganhar cinco jogos. Libertadores são 13 jogos, tem que ganhar sete jogos, desde que ganhe o último.