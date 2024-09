Substituto ideal? Saiba como Bruno Henrique pode suprir a ausência de Pedro contra o Bahia

Bruno Henrique comemora gol pelo Flamengo, no Maracanã (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Rafael Almeida , supervisionado por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 13:47 • Redação do Lance!

Bruno Henrique foi o nome escolhido por Tite para suprir a ausência de Pedro no duelo decisivo contra o Bahia, pelo jogo de volta nas quartas de final da Copa do Brasil 2024. Com a vantagem de um gol no placar agregado, o Flamengo aposta em um nome acostumado a performar em jogos grandes, e mesmo que habituado na ponta, já se provou atuando como atacante centralizado.

Bruno Henrique como centroavante pelo Flamengo

Velocidade e habilidade são duas características que consagraram Bruno Henrique como um dos melhores atacantes de lado do futebol brasileiro nos últimos anos. Porém, outras valências como o oportunismo e a impulsão, comuns à posição de centroavante, permitem que o atleta seja uma espécie de "curinga" no recheado elenco rubro-negro.

Em situações como a atual, em que o titular absoluto sofre uma grave lesão e a incerteza paira sobre o substituto, a escolha de Tite parece ter sido uma aposta segura.

E a trajetória de Bruno Henrique no Flamengo só acrescenta argumentos nesta direção: o atacante desempenhou centralizado em alguns dos jogos mais emblemáticos da passagem pelo Rubro-Negro. A mais impressionante das atuações foi o hat-trick marcado na vitória por 4 a 1 contra o Corinthians, no Maracanã, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2019. Comandado por Jorge Jesus, o atacante foi a peça mais adiantada do ataque, que não contou com Gabigol, suspenso.

No mês seguinte, durante a partida seguinte à histórica conquista da Libertadores, ele repetiu o feito: o Fla goleou o Ceará por 4 a 1 e Bruno Henrique, centralizado, voltou a marcar três gols. Ele encerrou o Brasileirão com 21 gols, na vice-artilharia da competição.

Na conquista continental de 19, inclusive, o jogador foi utilizado como referência de ataque e nem precisou balançar as redes para ser destaque. Em abril, ainda com Abel Braga, BH deu duas assistências, uma para Diego, e outra para Everton Ribeiro, na goleada por 6 a 1 diante do San José, da Bolívia, pela fase de grupos.

De acordo com o banco de dados do portal "Transfermarkt", Bruno Henrique soma 27 gols em 55 partidas atuando mais centralizado que o normal, seja como único homem de referência, ou completando uma dupla de ataque.

Carrasco

O confronto de ida foi um retrato perfeito de uma das principais características do atacante: o poder de decisão. O jogo era fechado e com poucas oportunidades na Arena Fonte Nova, porém, o camisa 27 subiu mais alto que todos na área tricolor e testou para o fundo das redes.

Aliás, nesta quinta (12), o atacante do Mais Querido voltará a enfrentar uma vítima corriqueira. Com o gol marcado na partida de ida, o Bahia se tornou o terceiro clube que mais sofreu gols de Bruno Henrique: são sete em 12 partidas. O Esquadrão de Aço só fica atrás de Vasco (8) e Athletico (13).

Terceiro maior artilheiro da história do Flamengo na Libertadores, com 18 gols, sendo dez na fase de mata-mata, Bruno Henrique está acostumado a desafogar o torcedor em partidas importantes. Esperança do time em mais uma oportunidade, ele soma seis gols e quatro assistências com a camisa do Fla na Copa do Brasil.

A provável escalação do Flamengo contra o Bahia conta com: Matheus Cunha, Varela (Wesley), Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Pulgar (Allan), Gerson e Arrascaeta; Luiz Araújo e Bruno Henrique.