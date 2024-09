Flamengo anuncia venda de ingressos para confronto contra o Vasco

Em primeiro turno, Flamengo venceu por 6 a1 do Vasco (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)







Escrito por Lance! • Publicada em 12/09/2024 - 12:19 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo anunciou a abertura da venda de ingressos para o confronto contra o Vasco, válida pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, no estádio do Maracanã. O jogo está marcado para o dia 15 de setembro, no domingo, às 18h30 (de Brasília). Já em vigor, para efetuar a compra online do ingresso de qualquer setor, é necessário o cadastro da biometria facial.

No Brasileirão, Flamengo está atualmente na quarta posição, já o Vasco se encontra na nona. A primeira partida entre os clubes, na atual temporada do torneio, foi marcada pela goleada de 6 a 1 do Flamengo no Vasco. No entanto, o Clássico dos Milhões é uma das maiores rivalidades do Rio de Janeriro, e independente da fase dos clubes, a partida promete muita emoção.

Veja as informações sobre a compra de ingressos:

10/09 (11h) - Diamante+1 (nível 0)

10/09 (17h) - Diamante / Platina+1 (nível 1)

11/09 (11h) - Platina / Ouro+1 (nível 2)

11/09 (17h) - Ouro / Prata+1 (nível 3)

12/09 (11h) - Prata (nível 4)

13/09 (10h) - Público Geral online / Gratuidades Online / Visitantes

13/09 (10h) - Pontos de venda físicos e Gratuidades

15/09 (18h30) - Encerramento das vendas online

VALORES

Norte (Flamengo)

- Diamante: R$20,00

- Platina: R$28,00

- Ouro: R$28,00

- Prata: R$32,00

- Público Geral: R$80,00 (meia R$40,00)

Leste Superior (Misto)

- Diamante: R$30,00

- Platina: R$42,00

- Ouro: R$42,00

- Prata: R$48,00

- Público Geral: R$120,00 (meia R$60,00)

Leste Inferior (Misto)

- Diamante: R$35,00

- Platina: R$49,00

- Ouro: R$49,00

- Prata: R$56,00

- Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00)

Oeste inferior (Misto)

- Diamante: R$45,00

- Platina: R$63,00

- Ouro: R$64,00

- Prata: R$72,00

- Público Geral: R$180,00 (meia R$90,00)

Espaço Fla+

- R$300,00

Maracanã Mais (Misto)

- Diamante: R$231,25

- Platina: R$293,75

- Ouro: R$393,75

- Prata: R$325,00

- Público Geral: R$700,00 (meia R$387,50)

Sul (Visitante)

- Público Geral: R$80,00 (meia R$40,00)