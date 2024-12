Flamengo tem maior aproveitamento da Série A desde a chegada de Filipe Luís

Desde a estreia de Filipe Luís como técnico profissional, o Flamengo é a equipe da Série A do Brasileirão com o melhor aproveitamento em todas as competições. Sob seu comando, o Rubro-Negro disputou 14 jogos, com nove vitórias, quatro empates e apenas uma derrota, resultando em 73,7% de aproveitamento. Nesse período, a equipe carioca marcou 21 gols e sofreu somente nove.

continua após a publicidade

➡️ ‘Foi me corroendo por dentro’, diz Gabigol sobre relação com Tite no Flamengo

Após a vitória sobre o Criciúma por 3 a 0, na última quarta-feira (4), no Estádio Heriberto Hülse, pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Flamengo alcançou 11 jogos de invencibilidade em todas as competições. A última derrota da equipe foi no dia 17 de outubro, quando perdeu o clássico contra o Fluminense, por 2 a 0, na 30ª rodada.

Em apenas nove meses atuando como treinador, o Filipe Luís conseguiu comandar o Flamengo no título da Copa do Brasil. O treinador eliminou o Corinthians na semifinal, por 1 a 0 no agregado, e foi campeão sobre o Atlético-MG, com 4 a 1 na soma dos placares.

continua após a publicidade

Situação do Flamengo no Brasileirão

Sem chances matemáticas de título, o Flamengo não briga por mais nada esportivamente. Mesmo em pouco tempo de trabalho, Filipe Luís garantiu a terceira colocação ao Flamengo, podendo chegar até os 72 pontos, e a classificação direta para a Libertadores 2025. A partida de despedida da temporada 2024 será contra o Vitória, às 16h (de Brasília), no Maracanã.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo