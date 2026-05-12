Flamengo acende sinal de alerta com baixa eficiência no ataque

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Apesar da vitória por 1 a 0 fora de casa, o desempenho do Flamengo contra o Grêmio, em Porto Alegre (RS), acendeu um alerta entre os torcedores. Mesmo com amplo domínio da partida pelo Brasileirão, a equipe comandada por Leonardo Jardim voltou a apresentar dificuldades na efetividade ofensiva, um problema que já vem sendo observado há alguns jogos.

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A principal reclamação da torcida rubro-negra foi a baixa quantidade de finalizações realmente perigosas contra o goleiro Weverton, na Arena do Grêmio, indo no gol. Das 20 tentativas do Flamengo, apenas cinco acertaram o alvo, e somente uma das três grandes chances criadas terminou em gol.

Esse cenário também preocupa Leonardo Jardim. Após a partida, o treinador português reconheceu que o aproveitamento ofensivo da equipe ficou abaixo do esperado.

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— O aproveitamento ofensivo não foi o melhor. Tivemos duas bolas na trave, mas foi uma vitória extremamente justa pelo que a equipe produziu nas duas etapas. Os jogadores estão de parabéns — disse Leonardo Jardim, técnico do Flamengo.

Os números recentes reforçam a preocupação. O Lance! analisou os últimos cinco jogos do Flamengo, período em que o Rubro-Negro somou três vitórias e dois empates. Ao todo, foram 70 finalizações, sendo 31 no gol. A média da equipe de Leonardo Jardim é de 14 chutes por partida, com apenas seis acertando a meta adversária.

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Os dados mais preocupantes apareceram justamente nas vitórias por margem mínima, contra Grêmio e Vitória. Diante do Tricolor Gaúcho, no triunfo por 1 a 0, o Flamengo finalizou 20 vezes, mas só cinco no gol. Já contra o Vitória, foram 21 chutes, com 10 na direção da baliza. O clássico diante do Vasco também chama atenção: 12 finalizações, sendo apenas cinco certas.

Números ofensivos do Flamengo nos últimos cinco jogos (Foto: Arte/Lance!)

Grêmio 0x1 Flamengo - Brasileirão

- Brasileirão Flamengo 2x2 Vasco - Brasileirão

2x2 Vasco - Brasileirão Estudiantes 1x1 Flamengo - Libertadores

- Libertadores Atlético-MG 0x4 Flamengo - Brasileirão

- Brasileirão Flamengo 2x1 Vitória - Copa do Brasil

Sinal de alerta visando os próximos jogos

O baixo aproveitamento nas finalizações preocupa a torcida, principalmente diante da sequência decisiva de partidas que o Flamengo terá pela frente. Já no meio da semana, o Rubro-Negro encara o Vitória pela Copa do Brasil, em confronto eliminatório no qual carrega vantagem mínima no placar agregado. Na sequência, a equipe ainda terá compromissos importantes contra Athletico, Estudiantes e Palmeiras, aumentando a pressão por uma melhora na eficiência ofensiva.

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Confira os próximos jogos do Flamengo

14/05 — Vitória x Flamengo — Copa do Brasil

— Copa do Brasil 17/05 — Athletico x Flamengo — Brasileirão

— Brasileirão 20/05 — Flamengo x Estudiantes — Libertadores

x Estudiantes — Libertadores 23/05 — Flamengo x Palmeiras — Brasileirão

x Palmeiras — Brasileirão 26/05 — Flamengo x Cusco — Libertadores

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