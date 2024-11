Bruno Spindel reclama de gol anulado do Flamengo - (Foto: Marcelo Cortes/ Flamengo)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 07/11/2024 - 00:33 • Rio de Janeiro (RJ)

Bruno Spindel, diretor executivo de futebol do Flamengo, detonou a arbitragem de Gustavo Ervino Bauermann (SC), que apitou a partida entre o time carioca e o Cruzeiro na noite desta quarta-feira (6). O dirigente reclamou da atuação do árbitro e demonstrou preocupação pensando na final da Copa do Brasil.

➡️ Filipe Luís sai em defesa de Bruno Henrique: ‘Sabe que é inocente’

- Estou muito preocupado (para domingo). Sempre quando tem dúvida a decisão é contra o Flamengo. Ele viu o lance do campo, se achasse que a bola tivesse voltado do Alex Sandro teria dado impedimento. Não adianta nada (falar com a CBF), falar para quê? - disse Spindel, acrescentando:

- A decisão de hoje do VAR contra o Flamengo preocupa a gente demais para a final. Estou muito preocupado. Sempre quando tem alguma dúvida, a decisão é sempre contra o Flamengo e esse lance nem é duvidoso - completou. Flamengo e Atlético se enfrentam no domingo (10), pelo segundo jogo da decisão.

Lance que gerou revolta no Rubro-Negro

O lance mencionado por Bruno Spindel foi o gol anulado de Alcaraz. O argentino aproveitou uma sobra de escanteio, cobrado por ele mesmo. O VAR, no entanto, comunicou o árbitro que houve um toque de Alex Sandro na jogada, ocasionando o impedimento.

No campo, os jogadores do Flamengo reclamaram da anulação, explicando que a bola teria sido retirada por um jogador adversário, e não por Alex Sandro. O lateral, aliás, recebeu um cartão amarelo por reclamar da decisão da arbitragem.

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

Insatisfação do Flamengo com a arbitragem

Essa não foi a primeira vez que um dirigente do Flamengo reclama das decisões dos árbitros no Brasileirão. Além de Bruno Spindel, Marcos Braz, vice-presidente de futebol, também vem reclamando das decisões contra o Rubro-Negro.

Bruno Spindel reclama de arbitragem de Cruzeiro x Flamengo (Foto: Alexandre Vidal/Flamengo)