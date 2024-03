Shakhtar Donetsk aceita proposta do Flamengo por Maycon

Maycon, volante do Corinthians, comemorando vitória sobre o Santo André, pelo Paulistão. (Foto: Rodrigo Coca/ Agência Corinthians)







Escrito por Lance! • Publicada em 05/03/2024 - 13:43 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo avança pela contratação do volante Maycon, emprestado ao Corinthians. O Shakhtar Donetsk aceitou a proposta de cerca de seis milhões de euros (R$ 32,2 milhões) e o clube paulista deve ser notificado ainda nesta terça-feira. Há um otimisto da diretoria do Flamengo para um desfecho positivo, de acordo com o ge.

O Timão terá até 48 horas para igualar ou superar a proposta do Rubro-Negro para manter o jogador, caso não consiga, Maycon irá para o clube carioca. O clube paulista terá que correr contrar o tempo para apresentar alguma proposta aos ucranianos antes do encerramento da janela.

A diretoria do Flamengo trabalha para que as negociações sejam fechadas até quinta-feira (7), prazo que se encerra a janela de transferências no futebol brasileiro. Caso o acerto se concretize, o volante de 26 anos poderá ser inscrito no Campeonato Carioca e disputar as semifinais.

O interesse do Flamengo volante se dá pelo medo do Rubro-Negro de perder o seu trio titular (Arrascaeta, De La Cruz e Pulgar) para disputa da Copa América em junho de 2024. Maycon chegaria ao clube carioca como um pedido do treinador Tite.

O jogador de 26 anos foi revelado pelo Corinthians em 2016. Foi vendido ao Shakhtar em 2018 e está emprestado de volta ao Timão desde 2022, ano em que lidou com lesões consecutivas. Mesmo assim, teve seu empréstimo renovado por mais uma temporada. Em 2023, foram 57 partidas e três gols. Nesta temporada, Maycon entrou em campo 11 vezes, com dois gols e duas assistências.