Saiba como o Flamengo pretende tirar Maycon do Corinthians

Escrito por Lance! • Publicada em 05/03/2024 - 10:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O Flamengo está interessado na contratação de Maycon, volante que pertence ao Shakhtar Donetsk e está emprestado ao Corinthians. O Rubro-Negro teve uma primeira oferta recusada pelos ucrânianos, mas já apresentou uma segunda que teria agradado. As informações são dos sites "Goal" e "ge".

Caso alguma proposta do Flamengo pelo jogador seja aceita, o Shakhtar precisa comunicar ao Corinthians, que, por sua vez, tem 48 horas para igualar a oferta e manter o jogador em definitivo. O empréstimo de Maycon ao Timão vai até o fim de 2024, e seu contrato com o clube ucraniano se encerra em dezembro de 2025.

A janela de tranferências do futebol brasileiro se encerra no dia 7 de março, próxima sexta-feira. Contudo, jogadores que disputam campeonatos estaduais em 2024 podem ser registrados por clubes das Séries A e B do Brasileirão entre 1º e 19 de abril. Desta forma, Maycon seria uma opção para o setor no Flamengo, que busca um volante no mercado mas vê o prazo para contratações internacionais chegando ao fim.

O jogador de 26 anos foi revelado pelo Corinthians em 2016. Foi vendido ao Shakhtar em 2018 e está emprestado de volta ao Timão desde 2022, ano em que lidou com lesões consecutivas. Mesmo assim, teve seu empréstimo renovado por mais uma temporada. Em 2023, foram 57 partidas e três gols. Nesta temporada, Maycon entrou em campo 11 vezes, com dois gols e duas assistências.