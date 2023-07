A nível de comparação, o salário mais caro do elenco do Flamengo é de Gabigol, que fatura 1,7 milhões de reais por mês. Arrascaeta, Bruno Henrique e David Luiz são os únicos outros três atletas que superam os sete dígitos salariais além do camisa 10. A soma de três salários dos quatro não atingiria, por exemplo, o valor que Pogba recebe na Velha Senhora; seria preciso somar os quatro para superar o valor.