- Os jogadores estão cientes do que se trata esta indústria. Eles reconhecem quando algo está acontecendo e você tem que conversar com eles, não só com os empresários, e explicar do que se trata a Liga. Então, muitos deles têm tomado esta decisão, não vêm só pelo dinheiro. É também por reconhecerem que há algo que irá definir o legado deles e têm a oportunidade de contribuir com algo especial - declarou o dirigente.