As outras tentativas do Flamengo são em relação às situações de Bruno Henrique e Fabrício Bruno. O atacante deixou o jogo contra o Palmeiras com uma entorse no tornozelo e joelho esquerdos, e a recuperação prevista era de uma a três semanas. O camisa 27, no entanto, evoluiu bem ao tratamento e pode retornar em breve, talvez como novidade já no próximo sábado.