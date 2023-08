A confusão entre Gerson e Varela foi o segundo caso de agressão registrado no Flamengo em 17 dias. Antes da briga entre jogadores, o problema interno envolveu Pedro e o ex-preparador físico Pablo Fernández. Na ocasião, o atacante sofreu um soco do antigo membro da comissão técnica. O caso, inclusive, foi parar na delegacia, com registro de ocorrência e exame de corpo de delito por parte do atleta.