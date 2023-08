Varela sofreu agressão nesta terça-feira (15), após confusão com Gerson. Os atletas discutiram, e o lateral partiu para cima do volante, que se esquivou dos golpes e acertou socos no uruguaio. Um dos golpes gerou a fratura no nariz do jogador. Após o ocorrido, o técnico Jorge Sampaoli teve uma reunião com líderes do elenco.