menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Pedro fora: veja aproveitamento de possíveis titulares em Flamengo x Racing

Atacante sofreu fratura no antebraço direito na partida de ida

Captura-de-tela-2024-10-09-140241-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/10/2025
06:30
Pedro segurando a mão fraturada em Flamengo x Racing
imagem cameraPedro segura o braço, posteriormente diagnosticado como fratura, contra o Racing (Foto: Mauro Pimentel / AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com fratura no antebraço direito, Pedro está fora do duelo entre Flamengo e Racing pela Libertadores. Com isso, Filipe Luís tem quatro principais opções para a vaga de 9. O mais usado ao longo da temporada foi Bruno Henrique, com 16 jogos iniciados na posição. No entanto, o atacante vem de má atuação diante do Fortaleza, logo após chegar a dizer que não gostava de exercer essa função. Os outros concorrentes são Plata, Juninho e Wallace Yan.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Plata é opção para jogar como falso 9, e assim foi em jogos importantes da temporada, incluindo os duelos com gigantes europeus no Mundial de Clubes. Juninho e Wallace Yan são centroavantes de ofício, com presença de área, mas não vivem bom momento e pouco foram aproveitados como titulares.

Abaixo, o Lance! traz o desempenho do Rubro-Negro nos jogos em que os quatro foram titulares na posição de centroavante. O levantamento não contou partidas do Campeonato Carioca. E aí, quem é a melhor opção para Flamengo x Racing?

continua após a publicidade

Bruno Henrique
Desempenho da equipe: 16 jogos (11 vitórias, 4 empates e 1 derrota), 77% de aproveitamento, 24 gols marcados
Desempenho individual: marcou 3 gols e deu 1 assistência
Botafogo 1 x 3 Flamengo - Supercopa
Deportivo Táchira 0 x 1 Flamengo - Libertadores
Grêmio 0 x 2 Flamengo - Brasileirão
Vasco 0 x 0 Flamengo - Brasileirão
Botafogo-PB 0 x 1 Flamengo - Copa do Brasil
Flamengo 1 x 0 Bahia - Brasileirão
Flamengo 2 x 0 LDU - Libertadores
Flamengo 0 x 0 Botafogo - Brasileirão
Palmeiras 0 x 2 Flamengo - Brasileirão
Flamengo 5 x 0 Fortaleza - Brasileirão
Ceará 1 x 1 Flamengo - Brasileirão
Flamengo 1 x 0 Internacional - Libertadores
Internacional 0 x 2 Flamengo - Libertadores
Flamengo 1 x 1 Vasco - Brasileirão
Corinthians 1 x 2 Flamengo - Brasileirão
Fortaleza 1 x 0 Flamengo - Brasileirão

Bruno Henrique comemora gol marcado contra o Internacional na Libertadores (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
Bruno Henrique comemora gol marcado contra o Internacional na Libertadores (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Gonzalo Plata
Desempenho da equipe: 6 jogos (3 vitórias, 1 empate e 1 derrota), 55,5% de aproveitamento, 15 gols marcados
Desempenho individual: marcou 1 gol e deu 2 assistências
Flamengo 6 x 0 Juventude - Brasileirão
Flamengo 3 x 1 Chelsea - Mundial de Clubes
Flamengo 2 x 4 Bayern - Mundial de Clubes
Flamengo 2 x 0 São Paulo - Brasileirão
Santos 1 x 0 Flamengo - Brasileirão
Flamengo 0 x 0 Cruzeiro - Brasileirão

continua após a publicidade
Plata beija escudo do Flamengo após marcar contra o Juventude (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
Plata beija escudo do Flamengo após marcar contra o Juventude (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Juninho
Desempenho da equipe: quatro jogos (uma vitória, dois empates e uma derrota), 41,6% de aproveitamento, 4 gols marcados
Desempenho individual: não marcou gols ou deu assistências
LDU 0 x 0 Flamengo - Libertadores
Vitória 1 x 2 Flamengo - Brasileirão
Flamengo 1 x 2 Central Córdoba - Libertadores
Flamengo 1 x 1 Internacional - Brasileirão

Juninho em ação contra o Vitória em jogo do Brasileirão (Foto: Jhony Pinho/AGIF)
Juninho em ação contra o Vitória em jogo do Brasileirão (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Wallace Yan
Desempenho da equipe: 1 jogo (1 vitória), 100% de aproveitamento, 1 gol marcado
Desempenho individual: não marcou gols ou deu assistências
Flamengo 1 x 0 Fluminense - Brasileirão

Wallace Yan discute com jogadores do Fluminense em jogo que foi titular (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)
Wallace Yan discute com jogadores do Fluminense em jogo que foi titular (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

➡️ Lesão de Pedro e fala de Bruno Henrique acendem alerta para Flamengo de Filipe Luís

Flamengo x Racing na semifinal da Libertadores

Após vitória rubro-negra por 1 a 0 no Maracanã, Flamengo e Racing disputam a vaga na final da Libertadores nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Perón, ou "El Cilindro", em Avellaneda (Argentina). Pedro é o único desfalque confirmado. O zagueiro Léo Ortiz se recupera de lesão e há expectativa de que esteja disponível.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias