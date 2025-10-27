Com fratura no antebraço direito, Pedro está fora do duelo entre Flamengo e Racing pela Libertadores. Com isso, Filipe Luís tem quatro principais opções para a vaga de 9. O mais usado ao longo da temporada foi Bruno Henrique, com 16 jogos iniciados na posição. No entanto, o atacante vem de má atuação diante do Fortaleza, logo após chegar a dizer que não gostava de exercer essa função. Os outros concorrentes são Plata, Juninho e Wallace Yan.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Plata é opção para jogar como falso 9, e assim foi em jogos importantes da temporada, incluindo os duelos com gigantes europeus no Mundial de Clubes. Juninho e Wallace Yan são centroavantes de ofício, com presença de área, mas não vivem bom momento e pouco foram aproveitados como titulares.

Abaixo, o Lance! traz o desempenho do Rubro-Negro nos jogos em que os quatro foram titulares na posição de centroavante. O levantamento não contou partidas do Campeonato Carioca. E aí, quem é a melhor opção para Flamengo x Racing?

continua após a publicidade

Bruno Henrique

Desempenho da equipe: 16 jogos (11 vitórias, 4 empates e 1 derrota), 77% de aproveitamento, 24 gols marcados

Desempenho individual: marcou 3 gols e deu 1 assistência

Botafogo 1 x 3 Flamengo - Supercopa

Deportivo Táchira 0 x 1 Flamengo - Libertadores

Grêmio 0 x 2 Flamengo - Brasileirão

Vasco 0 x 0 Flamengo - Brasileirão

Botafogo-PB 0 x 1 Flamengo - Copa do Brasil

Flamengo 1 x 0 Bahia - Brasileirão

Flamengo 2 x 0 LDU - Libertadores

Flamengo 0 x 0 Botafogo - Brasileirão

Palmeiras 0 x 2 Flamengo - Brasileirão

Flamengo 5 x 0 Fortaleza - Brasileirão

Ceará 1 x 1 Flamengo - Brasileirão

Flamengo 1 x 0 Internacional - Libertadores

Internacional 0 x 2 Flamengo - Libertadores

Flamengo 1 x 1 Vasco - Brasileirão

Corinthians 1 x 2 Flamengo - Brasileirão

Fortaleza 1 x 0 Flamengo - Brasileirão

Bruno Henrique comemora gol marcado contra o Internacional na Libertadores (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Gonzalo Plata

Desempenho da equipe: 6 jogos (3 vitórias, 1 empate e 1 derrota), 55,5% de aproveitamento, 15 gols marcados

Desempenho individual: marcou 1 gol e deu 2 assistências

Flamengo 6 x 0 Juventude - Brasileirão

Flamengo 3 x 1 Chelsea - Mundial de Clubes

Flamengo 2 x 4 Bayern - Mundial de Clubes

Flamengo 2 x 0 São Paulo - Brasileirão

Santos 1 x 0 Flamengo - Brasileirão

Flamengo 0 x 0 Cruzeiro - Brasileirão

continua após a publicidade

Plata beija escudo do Flamengo após marcar contra o Juventude (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Juninho

Desempenho da equipe: quatro jogos (uma vitória, dois empates e uma derrota), 41,6% de aproveitamento, 4 gols marcados

Desempenho individual: não marcou gols ou deu assistências

LDU 0 x 0 Flamengo - Libertadores

Vitória 1 x 2 Flamengo - Brasileirão

Flamengo 1 x 2 Central Córdoba - Libertadores

Flamengo 1 x 1 Internacional - Brasileirão

Juninho em ação contra o Vitória em jogo do Brasileirão (Foto: Jhony Pinho/AGIF)

Wallace Yan

Desempenho da equipe: 1 jogo (1 vitória), 100% de aproveitamento, 1 gol marcado

Desempenho individual: não marcou gols ou deu assistências

Flamengo 1 x 0 Fluminense - Brasileirão

Wallace Yan discute com jogadores do Fluminense em jogo que foi titular (Foto: Alexandre Loureiro/AGIF)

➡️ Lesão de Pedro e fala de Bruno Henrique acendem alerta para Flamengo de Filipe Luís

Flamengo x Racing na semifinal da Libertadores

Após vitória rubro-negra por 1 a 0 no Maracanã, Flamengo e Racing disputam a vaga na final da Libertadores nesta quarta-feira (29), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Perón, ou "El Cilindro", em Avellaneda (Argentina). Pedro é o único desfalque confirmado. O zagueiro Léo Ortiz se recupera de lesão e há expectativa de que esteja disponível.