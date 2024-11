Flamengo perde zagueiro e não terá convocados contra o Cuiabá

A lista de desfalques do Flamengo não para de aumentar. David Luiz está fora da partida contra o Cuiabá nesta quarta-feira (20), por conta de febre e mal-estar, e sequer viaja para o duelo na Arena Pantanal. Além dele, o Rubro-Negro não contará com os jogadores que servem a seleções na Data Fifa, pois os quatro têm compromissos nesta terça (19).

As informações foram publicadas primeiramente pelo portal "Ge" e confirmadas pelo Lance!. Com as novas ausências, David Luiz, Varela, Léo Ortiz, Gerson e Gonzalo Plata se juntam à relação de indisponíveis do Fla. Luiz Araújo e De La Cruz, que tinham chances de retornar de lesão contra o Dourado, também permanecerão no Rio de Janeiro e seguem fora de ação.

Bruno Henrique joga?

Por outro lado, existe expectativa de que o Flamengo possa contar com Bruno Henrique diante do Cuiabá. O atacante foi punido pelo STJD com dois jogos de suspensão devido à expulsão contra o Corinthians, pela Copa do Brasil. No entanto, o clube aguarda o resultado do pedido de efeito suspensivo para contar com o camisa 27, que viaja à capital mato-grossense.

A lista de desfalques do Rubro-Negro ainda tem Carlinhos, Arrascaeta, Pedro, Matías Viña e Everton Cebolinha, lesionados, além de Gabigol, que segue afastado pela diretoria. Por sua vez, Erick Pulgar, ausência contra o Atlético-MG pelo Brasileirão, retorna aos relacionados contra o Dourado.

Provável escalação do Flamengo

Com muitos jogadores indisponíveis, Filipe Luís terá de fazer mudanças na escalação do Flamengo diante do Cuiabá. Seguindo o trabalho nos últimos jogos e treinos da semana, a possível escalação do time tem: Rossi; Wesley, Fabricio Bruno, Léo Pereira e Alex Sandro; Pulgar (Allan), Evertton Araújo, Alcaraz, Matheus Gonçalves e Michael; Lorran (Bruno Henrique).

