Flamengo treinará no CT do Boca Juniors antes da decisão da Recopa Sul-Americana
Rubro-Negro embarca para a Argentina nesta terça-feira
BUENOS AIRES (ARG) - O Flamengo enfrenta o Lanús nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da Recopa. O time de Filipe Luís, que vai em busca do bicampeonato, encerrará a preparação para a partida em solo argentino, no CT do Boca Juniors.
Após o treino desta terça-feira, marcado para as 9h30, a delegação rubro-negra embarca para a Argentina, com voo previsto para a parte da tarde. No dia seguinte, às 15h30, os jogadores realizarão atividades na Casa Amarilla, centro de treinamento do Boca.
O Flamengo já utilizou, em algumas oportunidades, as instalações. Uma delas foi em agosto de 2022, quando se praparou para o primeiro jogo da semifinal da Libertadores. O Rubro-Negro bateu o Vélez nessa fase do torneio. Na decisão, venceu o Athletico e conquistou o tricampeonato.
Flamengo adota planejamento diferente de 2025
Na última temporada, o Flamengo jogou na Argentina em duas oportunidades, contra Estudiantes, em La Plata, e Racing, em Avellaneda, nas fases finais da Libertadores. Em ambas as ocasiões, o time rubro-negro treinou nas instalações do Defensa y Justicia, que fica mais distante do centro de Buenos Aires.
Para esse ano, o Flamengo optou por usar o centro de treinamento do Boca Juniors, próximo da região central.
Confira a programação do Flamengo para enfrentar o Lanús
|Segunda-feira - 16/02
|10h30
|Treino
|CT George Helal
Terça-feira - 17/02
9h30
Treino
CT George Helal
Terça-feira - 17/02
14h45
Voo
GIG / EZE
Quarta-feira - 18/02
15h30
Treino
Casa Amarilla
Quinta-feira - 19/02
21h30
Lanús x Flamengo
Ciudad de Lanús
Sexta-feira - 20/02
3h
Voo
EZE / GIG
Sábado 21/02
9h30
Treino
CT George Helal
Domingo 22/02
A definir
Flamengo x Madureira
Maracanã
