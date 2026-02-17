menu hamburguer
Flamengo treinará no CT do Boca Juniors antes da decisão da Recopa Sul-Americana

Rubro-Negro embarca para a Argentina nesta terça-feira

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Enviado especial
Dia 17/02/2026
06:15
Treino do Flamengo em 2022 no CT do Boca Juniors (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)
Treino do Flamengo em 2022 no CT do Boca Juniors (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)
BUENOS AIRES (ARG) - O Flamengo enfrenta o Lanús nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da Recopa. O time de Filipe Luís, que vai em busca do bicampeonato, encerrará a preparação para a partida em solo argentino, no CT do Boca Juniors.

Após o treino desta terça-feira, marcado para as 9h30, a delegação rubro-negra embarca para a Argentina, com voo previsto para a parte da tarde. No dia seguinte, às 15h30, os jogadores realizarão atividades na Casa Amarilla, centro de treinamento do Boca.

Treino do Flamengo em 2022 no CT do Boca Juniors (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)
CT do Boca Juniors que o Flamengo utilizará antes da Recopa (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

O Flamengo já utilizou, em algumas oportunidades, as instalações. Uma delas foi em agosto de 2022, quando se praparou para o primeiro jogo da semifinal da Libertadores. O Rubro-Negro bateu o Vélez nessa fase do torneio. Na decisão, venceu o Athletico e conquistou o tricampeonato.

Treino do Flamengo em 2022 no CT do Boca Juniors (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)
Treino do Flamengo em 2022 no CT do Boca Juniors (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Flamengo adota planejamento diferente de 2025

Na última temporada, o Flamengo jogou na Argentina em duas oportunidades, contra Estudiantes, em La Plata, e Racing, em Avellaneda, nas fases finais da Libertadores. Em ambas as ocasiões, o time rubro-negro treinou nas instalações do Defensa y Justicia, que fica mais distante do centro de Buenos Aires.

Para esse ano, o Flamengo optou por usar o centro de treinamento do Boca Juniors, próximo da região central.

Confira a programação do Flamengo para enfrentar o Lanús

Segunda-feira - 16/0210h30TreinoCT George Helal

Terça-feira - 17/02

9h30

Treino

CT George Helal

Terça-feira - 17/02

14h45

Voo

GIG / EZE

Quarta-feira - 18/02

15h30

Treino

Casa Amarilla

Quinta-feira - 19/02

21h30

Lanús x Flamengo

Ciudad de Lanús

Sexta-feira - 20/02

3h

Voo

EZE / GIG

Sábado 21/02

9h30

Treino

CT George Helal

Domingo 22/02

A definir

Flamengo x Madureira

Maracanã

