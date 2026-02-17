BUENOS AIRES (ARG) - O Flamengo enfrenta o Lanús nesta quinta-feira (19), às 21h30 (de Brasília), pelo jogo de ida da Recopa. O time de Filipe Luís, que vai em busca do bicampeonato, encerrará a preparação para a partida em solo argentino, no CT do Boca Juniors.

Após o treino desta terça-feira, marcado para as 9h30, a delegação rubro-negra embarca para a Argentina, com voo previsto para a parte da tarde. No dia seguinte, às 15h30, os jogadores realizarão atividades na Casa Amarilla, centro de treinamento do Boca.

CT do Boca Juniors que o Flamengo utilizará antes da Recopa (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

O Flamengo já utilizou, em algumas oportunidades, as instalações. Uma delas foi em agosto de 2022, quando se praparou para o primeiro jogo da semifinal da Libertadores. O Rubro-Negro bateu o Vélez nessa fase do torneio. Na decisão, venceu o Athletico e conquistou o tricampeonato.

Treino do Flamengo em 2022 no CT do Boca Juniors (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Flamengo adota planejamento diferente de 2025

Na última temporada, o Flamengo jogou na Argentina em duas oportunidades, contra Estudiantes, em La Plata, e Racing, em Avellaneda, nas fases finais da Libertadores. Em ambas as ocasiões, o time rubro-negro treinou nas instalações do Defensa y Justicia, que fica mais distante do centro de Buenos Aires.

Para esse ano, o Flamengo optou por usar o centro de treinamento do Boca Juniors, próximo da região central.

Confira a programação do Flamengo para enfrentar o Lanús

Segunda-feira - 16/02 10h30 Treino CT George Helal Terça-feira - 17/02 9h30 Treino CT George Helal Terça-feira - 17/02 14h45 Voo GIG / EZE Quarta-feira - 18/02 15h30 Treino Casa Amarilla Quinta-feira - 19/02 21h30 Lanús x Flamengo Ciudad de Lanús Sexta-feira - 20/02 3h Voo EZE / GIG Sábado 21/02 9h30 Treino CT George Helal Domingo 22/02 A definir Flamengo x Madureira Maracanã

