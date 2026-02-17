Volante artilheiro do Flamengo: gols refletem grande fase de Pulgar, pilar no time de Filipe Luís
Jogador recebeu elogio do treinador rubro-negro
O Flamengo vem de duas vitórias seguidas na temporada, contra Vitória, pelo Brasileirão, e Botafogo, pelo Campeonato Carioca. Em ambos os jogos, Erick Pulgar balançou as redes adversárias. Os gols premiam o momento do jogador, um dos pilares da equipe do técnico Filipe Luís, que vê o chileno como peça fundamental no time.
Na vitória no clássico com o Botafogo por 2 a 1, Pulgar marcou o gol que garantiu a vitória e a classificação do Flamengo no Campeonato Carioca. Já contra o Vitória, o volante abriu o placar, com um chutaço de longa distância.
Mas, não são apenas os gols que chamam atenção. Os números de Pulgar com a camisa do Flamengo exemplificam a grande fase dele. Tanto na precisão nos passes, quanto na intensidade na marcação, o camisa 5 mostra o seu mais alto nível.
Contra o Alvinegro, Pulgar teve 80% de aproveitamento na troca de passes (52/58), sendo 23 no campo adversário. Além disso, o meia deu dois passes-chaves, oportunizando finalizações dos companheiros, e fez dois passes longos. Na defesa, recuperou sete jogadas, dando trabalho ao sistema ofensivo adversário.
Contra o Vitória, Pulgar disputou três bolas aéreas, com 100% de aproveitamento. Ele ainda deu três cortes, recuperou duas bolas e bloqueou uma finalização.
Filipe Luís, técnico do Flamengo, ressalta sacríficio do volante
Após o clássico no Estádio Nilton Santos, Filipe Luís celebrou os últimos gols de Pulgar, mas reforçou a importância do jogador no aspecto coletivo.
- Os gols chamam atenção do torcedor e da imprensa, mas eu vejo o que os jogadores fazem sem a bola. É uma barbaridade o que ele faz sem bola dentro de campo. Feliz ver ele sendo premiado com gols, mas o mais importante é o sacrifício que ele faz pela equipe. Ele faz a equipe ser melhor - disse Filipe Luís, técnico do Flamengo, sobre Pulgar.
Na comemoração do gol, inclusive, Pulgar correu na direção de Filipe Luís e celebrou o tento com o treinador do Flamengo.
Números de Pulgar em 2026
- 8 jogos (6 titular)
- 2 gols
- 7 passes decisivos
- 8 finalizações (3 no gol)
- 50% de acerto nos passes longos
- 9 desarmes
- 6 interceptações
- 35 bolas recuperadas
- 45% de eficiência nos duelos
- 16 faltas
- 1 cartão amarelo
Números de Pulgar com a camisa do Flamengo
- 150 jogos
- 94 vitórias
- 34 empates
- 22 derrotas
- 5 gols
