Volante artilheiro do Flamengo: gols refletem grande fase de Pulgar, pilar no time de Filipe Luís

O Flamengo vem de duas vitórias seguidas na temporada, contra Vitória, pelo Brasileirão, e Botafogo, pelo Campeonato Carioca. Em ambos os jogos, Erick Pulgar balançou as redes adversárias. Os gols premiam o momento do jogador, um dos pilares da equipe do técnico Filipe Luís, que vê o chileno como peça fundamental no time.

Na vitória no clássico com o Botafogo por 2 a 1, Pulgar marcou o gol que garantiu a vitória e a classificação do Flamengo no Campeonato Carioca. Já contra o Vitória, o volante abriu o placar, com um chutaço de longa distância.

Mas, não são apenas os gols que chamam atenção. Os números de Pulgar com a camisa do Flamengo exemplificam a grande fase dele. Tanto na precisão nos passes, quanto na intensidade na marcação, o camisa 5 mostra o seu mais alto nível.

Contra o Alvinegro, Pulgar teve 80% de aproveitamento na troca de passes (52/58), sendo 23 no campo adversário. Além disso, o meia deu dois passes-chaves, oportunizando finalizações dos companheiros, e fez dois passes longos. Na defesa, recuperou sete jogadas, dando trabalho ao sistema ofensivo adversário.

Contra o Vitória, Pulgar disputou três bolas aéreas, com 100% de aproveitamento. Ele ainda deu três cortes, recuperou duas bolas e bloqueou uma finalização.

Filipe Luís, técnico do Flamengo, ressalta sacríficio do volante

Após o clássico no Estádio Nilton Santos, Filipe Luís celebrou os últimos gols de Pulgar, mas reforçou a importância do jogador no aspecto coletivo.

- Os gols chamam atenção do torcedor e da imprensa, mas eu vejo o que os jogadores fazem sem a bola. É uma barbaridade o que ele faz sem bola dentro de campo. Feliz ver ele sendo premiado com gols, mas o mais importante é o sacrifício que ele faz pela equipe. Ele faz a equipe ser melhor - disse Filipe Luís, técnico do Flamengo, sobre Pulgar.

Erick Pulgar comemora gol do Flamengo contra o Botafogo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Na comemoração do gol, inclusive, Pulgar correu na direção de Filipe Luís e celebrou o tento com o treinador do Flamengo.

Números de Pulgar em 2026

8 jogos (6 titular) 2 gols 7 passes decisivos 8 finalizações (3 no gol) 50% de acerto nos passes longos 9 desarmes 6 interceptações 35 bolas recuperadas 45% de eficiência nos duelos 16 faltas 1 cartão amarelo

Números de Pulgar com a camisa do Flamengo

150 jogos 94 vitórias 34 empates 22 derrotas 5 gols

