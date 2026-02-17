menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFlamengo

Volante artilheiro do Flamengo: gols refletem grande fase de Pulgar, pilar no time de Filipe Luís

Jogador recebeu elogio do treinador rubro-negro

6d94f20e-a857-4d17-b0ff-f8edf95e23a1_Foto_Lucas-Bayer-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Bayer
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/02/2026
09:00
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Flamengo vem de duas vitórias seguidas na temporada, contra Vitória, pelo Brasileirão, e Botafogo, pelo Campeonato Carioca. Em ambos os jogos, Erick Pulgar balançou as redes adversárias. Os gols premiam o momento do jogador, um dos pilares da equipe do técnico Filipe Luís, que vê o chileno como peça fundamental no time.

continua após a publicidade

Na vitória no clássico com o Botafogo por 2 a 1, Pulgar marcou o gol que garantiu a vitória e a classificação do Flamengo no Campeonato Carioca. Já contra o Vitória, o volante abriu o placar, com um chutaço de longa distância.

Mas, não são apenas os gols que chamam atenção. Os números de Pulgar com a camisa do Flamengo exemplificam a grande fase dele. Tanto na precisão nos passes, quanto na intensidade na marcação, o camisa 5 mostra o seu mais alto nível.

continua após a publicidade

Contra o Alvinegro, Pulgar teve 80% de aproveitamento na troca de passes (52/58), sendo 23 no campo adversário. Além disso, o meia deu dois passes-chaves, oportunizando finalizações dos companheiros, e fez dois passes longos. Na defesa, recuperou sete jogadas, dando trabalho ao sistema ofensivo adversário.

Contra o Vitória, Pulgar disputou três bolas aéreas, com 100% de aproveitamento. Ele ainda deu três cortes, recuperou duas bolas e bloqueou uma finalização.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Filipe Luís, técnico do Flamengo, ressalta sacríficio do volante

Após o clássico no Estádio Nilton Santos, Filipe Luís celebrou os últimos gols de Pulgar, mas reforçou a importância do jogador no aspecto coletivo.

- Os gols chamam atenção do torcedor e da imprensa, mas eu vejo o que os jogadores fazem sem a bola. É uma barbaridade o que ele faz sem bola dentro de campo. Feliz ver ele sendo premiado com gols, mas o mais importante é o sacrifício que ele faz pela equipe. Ele faz a equipe ser melhor - disse Filipe Luís, técnico do Flamengo, sobre Pulgar.

Erick Pulgar comemora gol do Flamengo contra o Botafogo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)
Erick Pulgar comemora gol do Flamengo contra o Botafogo (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Na comemoração do gol, inclusive, Pulgar correu na direção de Filipe Luís e celebrou o tento com o treinador do Flamengo.

➡️ Aposte nas partidas do Flamengo
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

Números de Pulgar em 2026

  1. 8 jogos (6 titular)
  2. 2 gols
  3. 7 passes decisivos
  4. 8 finalizações (3 no gol)
  5. 50% de acerto nos passes longos
  6. 9 desarmes
  7. 6 interceptações
  8. 35 bolas recuperadas
  9. 45% de eficiência nos duelos
  10. 16 faltas
  11. 1 cartão amarelo

Números de Pulgar com a camisa do Flamengo

  1. 150 jogos
  2. 94 vitórias
  3. 34 empates
  4. 22 derrotas
  5. 5 gols

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias