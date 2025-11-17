Fan Fest no Maracanã para Palmeiras x Flamengo na Libertadores: veja valores e detalhes

Assim como foi em 2019, o torcedor do Flamengo poderá assistir a transmissão da final da Libertadores no Maracanã. Nesta segunda-feira (17), o clube divulgou as informações do evento no estádio carioca, que conta com o ingresso mais barato no valor de R$100,00 (meia R$50,00). A partida contra o Palmeiras, em Lima, será no dia 29 de novembro.

Os setores Norte, Leste Inferior, Oeste Inferior e Maracanã Mais estarão abertos para o público. A Norte conta com o bilhete mais barato. O mais caro é para o Maracanã Mais, pelo valor de R$600,00 (meia R$337,50).

A venda dos ingressos começa já nesta terça-feira, exclusivamente, no primeiro momento, para sócios-torcedores. O público geral terá acesso ao site ingressos.flamengo.com.br no dia 22 de novembro.

Diretoria do Flamengo pretende repetir sucesso de 2019

A ideia da atual gestão do Flamengo é repetir o cenário de 2019, quando flamenguistas foram ao Maracanã acompanhar a decisão daquele ano, também disputada em Lima, no Peru. O evento deve contar com shows com artistas rubro-negros e ativações.

Torcida do Flamengo no Maracanã em 2019 (Foto: Marcelo Cortes/Flamengo)

Confira os valores

Norte

Nação Maraca 1: R$25,00

Nação Maraca 2: R$35,00

Nação Maraca 3: R$40,00

Público Geral: R$100,00 (meia R$50,00).

Leste Inferior

Nação Maraca 1: R$35,00

Nação Maraca 2: R$49,00

Nação Maraca 3: R$56,00

Público Geral: R$140,00 (meia R$70,00).

Oeste inferior

Nação Maraca 1: R$45,00

Nação Maraca 2: R$63,00

Nação Maraca 3: R$72,00

Público Geral: R$180,00 (meia R$90,00).



Maracanã Mais

Nação Maraca 1: R$206,25

Nação Maraca 2: R$258,75

Nação Maraca 3: R$285,00- Público Geral: R$600,00 (meia R$337,50).

Data e hora das aberturas de vendas

18/11 às 14h: Nação Maraca 1 (1 estrela)

18/11 às 18h: Nação Maraca 1

19/11 às 10h: Nação Maraca 2 (2 estrelas)

19/11 às 16h: Nação Maraca 2 (1 estrela)

21/11 às 10h: Nação Maraca 2 / Nação Maraca 3 (1 estrela)

21/11 às 16h: Nação Maraca 3

22/11 às 10h: Público Geral Online

29/11 às 18h: Encerramento das Vendas Online.

(As datas estão sujeitas a alterações conforme orientação da organização).

