Flamengo reúne ídolos do passado e do presente na celebração dos 130 anos

O Flamengo reuniu na noite desta segunda-feira (17) nomes importantes de sua história, personalidades e políticos em um evento em comemoração pelos seus 130 anos. A celebração na Gávea, sede social do clube, contou com as presenças de ídolos do passado e do presente, como Paulo César Carpegiani e Filipe Luís.

continua após a publicidade

Além de Paulo César Carpegiani, Rondinelli, Júlio César Uri Gelle, Júnior e Andrade estiveram na celebração. Filipe Luís e José Boto (diretor de futebol) representaram os nomes do atual elenco. Durante a cerimônia, o dirigente português

— O Flamengo, como vocês dizem aqui e com razão, é uma nação. É um clube gigantesco, com uma dimensão que eu nunca tinha visto e eu já estive em clubes grandes, principalmente o Benfica (POR) — disse Boto em entrevista para a "FlamengoTV".

continua após a publicidade

Outros nomes do esporte também estiveram na Gávea, como Rebeca Andrade (ginástica), Rafaela Silva (judô) e Olivinha (basquete).

Além de personagens ligados ao Flamengo, políticos do Rio de Janeiro também participaram da festa. O governador Cláudio Castro e Eduardo Cavalieri, vice-prefeito, que representou Eduardo Paes, estiveram na mesa ao lado de Luiz Eduardo Baptista, o Bap, presidente do Flamengo.

Evento na Gávea (Foto: Divulgação)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Dia do aniversário do Flamengo

O Flamengo foi fundado no dia 17 de novembro de 1895. No entanto, posteriormente, a data de aniversário do clube passou para o dia 15 do mesmo mês, por conta do feriado nacional da Proclamação da República.

continua após a publicidade

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real.





