Samuel Lino discorda de Filipe Luís sobre Seleção após 8 a 0 do Flamengo

Samuel Lino foi destaque do Flamengo na goleada por 8 a 0 sobre o Vitória nesta segunda-feira (25), no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão. Em entrevista após a partida, o atacante disse entender o ponto de vista do treinador, mas discordou da declaração de Filipe Luís sobre não querer nenhum jogador do elenco convocado à Seleção Brasileira.

— Na verdade, eu não sabia disso (risos), mas eu entendo o lado do treinador, de querer que os jogadores estejam descansados para estar agora até o final da temporada. A gente quer cumprir nossos objetivos de profissionais, chegar na Seleção. A gente está focado no nosso trabalho no clube para chegar até a Seleção. Eu entendo o Filipe, mas a gente tem também objetivos pessoais. O que acontecer a gente está feliz, seja ficar no clube ou ir para a Seleção — disse o camisa 16.

Contra o Vitória, Samu Lino fez o primeiro — e segundo — gol com a camisa do Flamengo. Questionado sobre a expectativa por marcar com o Manto Sagrado, o jogador disse que estava tranquilo e sabia que o momento chegaria.

— Sempre estive tranquilo, sabia que uma hora ia sair. Estava fazendo bons jogos, então acho que era questão de tempo. Estive focado em ajudar a equipe e sabia que uma hora seria coroado com o gol. Não é uma sensação de alívio, sabia que uma hora iria acontecer — afirmou.

Além dos dois gols, Samuel Lino contribuiu com três assistências na goleada do Mais Querido. Ele destacou a sintonia do ataque rubro-negro, sobre tudo com Pedro.

— Estou buscando me entender com todos os companheiros. Hoje a gente teve sintonia, esse entrosamento dentro do jogo. Mas busco entrosar com todos os jogadores, nesse jogo a gente (Samu e Pedro) teve uma boa conexão ali, espero que nos próximos jogos aqui no Flamengo venha a melhorar essa conexão e fazer muitos gols e assistências.

