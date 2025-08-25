Filipe Luís surpreende ao analisar valor pago pelo Flamengo por Samuel Lino

Técnico do Flamengo, Filipe Luís rasgou elogios a Samuel Lino e Pedro após a goleada por 8 a 0 sobre o Vitória nesta segunda-feira (25), no Maracanã, pela 21ª rodada do Brasileirão. Para o treinador, o ponta-esquerda não vale os 22 milhões de euros (R$ 143 milhões) pagos para trazê-lo do Atlético de Madrid, e sim "o dobro ou o triplo" do valor.

— Sobre o Lino, acho que não vale o que pagamos nele, vale o dobro ou o triplo. Jogador fantástico. E se você olhar o preço dos pontas determinantes no mercado, vai ver que é outro patamar. Ter um jogador desse nível que estava no Atlético de Madrid, foi titular do Mundial, escolheu vir para o Flamengo… é um privilégio muito grande tê-lo aqui. O que ele pode oferecer para a equipe é muito importante. O Pedro é um jogador que dentro da área é bom. O mais frio que eu já conheci e que já joguei junto. Tem muita calma na frente do goleiro, parece que ele está brincando dentro da área. Tentar aproximar o máximo possível dentro da área, entendia que era um jogo pra ele — disparou o treinador.

Já sobre o camisa 9, Filipe destacou a frieza do centroavante dentro da área.

— O Pedro é um jogador que dentro da área é o mais frio que eu já conheci e que já joguei junto. Tem muita calma na frente do goleiro, olha bem e onde se sente confortável. Parece que ele está brincando dentro da área. Tentar aproximar o máximo possível dentro da área, entendia que era um jogo pra ele pelo contexto e está em um momento incrível. Nos últimos três jogos fez seis gols. O respeito que ele e o Bruno tem um pelo outro, por ter passado a bola no pênalti, mostra que a força do grupo não é só a palavra, mas em atitudes. Essas coisas que deixam o treinador orgulhoso — completou.

O comandante rubro-negro avaliou os 8 a 0 sobre o Leão da Barra como "motivo de orgulho". O resultado é a maior goleada da história do Campeonato Brasileiro de pontos corridos e a maior do Fla em toda da história da competição.

— Realmente foi um jogo fantástico, um jogo completíssimo em todos os sentidos, na qual os jogadores estavam desfrutando dentro do campo. Foi uma vitória na qual começou o jogo e fomos muito efetivos, e isso obviamente que nocauteou o adversário. O que eu mais gostei foi que em nenhum momento pararam de tentar o controle, tentar tirar a bola do adversário, tentar fazer gols. Em nenhum momento meus jogadores faltaram respeito com firulas, ninguém virou a cara, ninguém provocou nem nada, simplesmente olharam para o gol, e isso é o que mais me deixa orgulhoso sobre o jogo de hoje — declarou Filipe

— Jogadores determinantes estão num grande momento, numa grande fase, e temos que aproveitar. Agora, pelo que me falaram ali é a maior vitória da história dos pontos corridos, então é motivo de muito orgulho. Os jogadores fizeram não só, não um esforço físico, fizeram um esforço mental para sair do nível de euforia de ter eliminado o Inter lá em Porto Alegre na casa deles e fazer o jogo que fizemos. E esse esforço mental faz com que o time entrasse dessa forma concentrado dentro do campo, isso prova que os jogadores querem muito ser campeões, querem muito estar brigando até o final, e esse é o caminho — completou.

Técnico do Flamengo, Filipe Luís durante goleada sobre o Vitória, com destaque para Samuel Lino e Pedro (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Outras respostas de Filipe Luís após Flamengo 8 x 0 Vitória

Mudanças no calendário

— O clube já se posicionou e eu prefiro não opinar sobre o assunto. Os jogadores com quatro dias de descanso, depois de três em três dias… não conseguem performar. Isso ainda não está demonstrado, vai ser demonstrado um dia e vai mudar. Eu tenho certeza absoluta que, cientificamente, demonstrarão que o jogador precisa de quatro dias para poder ter uma recuperação toda, então não será esse ano.

Jorginho e Saúl

— O Saúl é um daqueles jogadores que podem fazer várias posições, assim como o Gerson, que jogava de volante e avançado. As circunstâncias, como as lesões do Erick, Allan e Nico, me fizeram pensar, principalmente pelo momento do Plata e do Luiz Araújo, em usar ele ali. Eu sei que ele pode entregar muito mais jogando avançado, mas essa dupla com Saúl e Jorginho deixou um sabor desde o primeiro jogo. Cada vez mais estão bem entrosados e eu acredito nessa relação, já que eles se complementam com e sem bola. Estão muito bem servidos e a concorrência está muito boa por ali.

Mais reforços?

— É assunto da diretoria. Eles que montam o elenco para que eu possa tirar o máximo deles. Eu acredito que não deva haver mais entradas, mas sim possivelmente saídas nesse grupo. Vamos ver o que vai acontecer, mas eu não tenho dúvidas que o elenco está muito forte. A chegada de novos jogadores cria essa concorrência interna e eleva muito o nível até desses jogadores que não estavam em um grande momento. Eles estão crescendo juntos e isso é o melhor. Tenho certeza que a janela foi extraordinária. Foram contratações pontuais que achávamos que precisávamos melhorar e elevar ainda mais o nível. A gente vê essa qualidade dentro do campo.

Melhora no segundo turno

— Quando chegam muitos jogadores novos e o grupo tem entradas e saídas, ele se transforma, se renova. Muitas vezes existe um período que parece que o grupo está encontrando nova alma. Esse momento passou, passaram alguns jogos e o grupo está criando essa identidade. Eles estão cada vez mais amigos dentro e fora do campo, estão se conhecendo cada vez mais. Os jogadores novos estão se adaptando à cidade. Mas isso tudo também tem uma parte negativa onde os jogadores precisam se encontrar, se adaptar dentro do campo, encontrar sua melhor versão dependendo do jogador que tem do lado. Teve esse momento de transição e a equipe se encontrou, essa identidade está se formando justo no momento mais importante da temporada com as oitavas da Libertadores. Junto com essa nova identidade veio a confiança. Agora o grupo está muito fortalecido com isso. Mas, como eles mesmos falaram no vestiário, pés no chão. Estamos um pouco longe de conquistar alguma coisa ainda, temos muito pela frente e temos que continuar trabalhando. Pelo que eu sinto desse grupo, querem trabalhar mais e mais.

Quantidade de gols

— Os gols hoje entraram no começo, mas o jogo tem 90 minutos. Às vezes pode entrar no segundo tempo. O importante é que o time mantenha a consistência. O importante no futebol é a consistência.

8 a 0 e semana de treinos

— Sinceramente, não lembro de ter feito 8 a 0. De 7 sim, como jogador, mas de 8 tenho que procurar. Sobre o que treinaremos durante a semana: é corrigir coisas de jogo que precisamos, treinar vários conceitos do modelo de jogo, afiançar ainda mais essa ideia. Está muito claro que os jogadores já entenderam tudo que tem para assimilar, mas quando tem jogos consecutivos, esses comportamentos se perdem. Então podemos treinar vários aspectos que não se tem tempo de treinar em uma sequencia de jogos, como os detalhes. Por exemplo, laterais. Uma semana cheia te permite treinar. Eu como treinador gosto de ter semana cheia para trabalhar porque sei que os jogadores assimilam mais e mais a ideia.

O que falta para o ideal

— Eu acho que falta recuperar o Erick Pulgar, que está machucado. Falta um mês para ele voltar. É um pilar dessa equipe, um jogador muito importante como líder silencioso do grupo e vai elevar ainda mais o nível. Mas o jogo de hoje com certeza existiram alguns erros que ainda podem ser corrigidos, tanto na defesa como no ataque. E, como todos os jogos, gosto de analisar muito friamente o que foi o jogo concreto. Olhar os erros, corrigi-los tanto no campo como no vídeo. Mas é verdade que os gols no começo do jogo e o time não parar em nenhum momento, nocauteou o Vitória. Eles ficaram sem reação e o time esteve cada vez mais confortável em todas as fases do jogo. Mas com certeza temos coisas para evoluir e conforme for passando o tempo vocês vão ver que os jogadores vão se entendendo cada vez mais e isso vai ser importante nessa semana agora que vai ter tempo.

Arrascaeta melhor que 2019

— É uma pergunta pra ele sobre qual o melhor momento dele. Mas, o que eu vi, no que ele está mais letal, mais experiente, escolhendo melhor os momentos de correr, correndo na hora certa, economizando energia, e sendo muito mais letal e determinante do que são esses números. Em 2019 ele jogava mais na ponta, mais aberto, vindo para dentro e fez uma temporada excepcional, como todos. Mas eu sinto ele esse ano desfrutando muito e com essa economia energética que favorece muito o jogo dele e o da equipe.

Escalação definida?

— No jogo do Inter até hoje, tivemos cinco dias. Todos os jogadores estavam absolutamente recuperados. O Ayrton Lucas ia começar de titular no jogo, mas ele teve um problema pessoal, familiar e acabou não estando presente. Mas todos os jogadores que entraram em campo hoje, estavam recuperados e eu pensei unicamente nas melhores peças que eu tinha para poder vencer. Quando eu preparo um jogo, eu não imagino 8 a 0, eu sempre imagino o jogo mais difícil de todos. E tenho que preparar todas as fases. O time que foi a campo era o que eu achava ideal para vencer essa equipe e eles fizeram o jogo perfeito. O plano é sempre o caminho.

Plano perfeito ou erros do Vitória?

— É um conjunto de tudo. Os jogadores com um nível de concentração altíssimo em uma segunda-feira à noite, o Maracanã lotado fazendo festa, um gol cedo, os jogadores motivados, com excesso de confiança, um adversário que tem os dois laterais machucados, que não se encontrou no jogo. O conjunto dessas coisas levou a essa goleada histórica. Os nossos atacantes inspirados em um dia maravilhoso. O resultado é muito bom, lindo, sei que agora é uma chuva de elogios, uma semana atrás nosso time estava muito mal depois do Mundial. Isso não me engana, nunca vou me deixar enganar pelo que é o placar final, sempre me levo pelo que vejo dentro do campo. Sei que por mais que o jogo de hoje tenha sido com nota artística, existem alguns detalhes que podem ser corrigidos, e eu me guio por aí.

Título do Mundial sub-20

— Eu ia abrir a coletiva dando parabéns ao nosso sub-20. Ao Bruno Pivetti, nossos jogadores, toda a comissão e diretoria da base. Excelente título, muito especial. Relembrar que o gol do Lorran foi no momento que a torcida estava cantando para os Garotos do Ninho. Para mim, não é coincidência. Eu ia começar falando isso e esqueci. Foi legal ter vindo aqui. Passou um filme na minha cabeça, mas sinceramente não analisei nada do jogo. Sentei na arquibancada e desfrutei… não tanto porque não foi fácil (risos). Aliás, que time do Barcelona, bem treinado pelo Beletti. Treinador brasileiro campeão do mundo e fazendo um grande trabalho. Parabéns a ele, fez um jogaço aqui. Mas o Flamengo é especial. Sempre tem essas loucuras e vitórias que entram na memória. Que bom que eu estava aqui, tenho história para contar e estava do lado da minha esposa e filhos vendo esse jogo. Foi especial. Parabéns a eles. Não falei com o Bruno ainda, acreditava que vir aqui não era o meu momento, era deles. Preferi ficar totalmente fora, mas que eles possam aproveitar esse momento.

