O espanhol Saul declarou que seu coração é rubro-negro e garantiu que o do seu filho, que está a caminho, também será. Em entrevista coletiva concedida no Ninho do Urubu, o meio-campista confirmou que não deve demorar muito para aumentar sua família com Yaiza. O casal já tem um casal de filhos.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Flamengo

Saúl se apaixona pela torcida rubro-negra

Desde que chegou ao clube, Saúl tem se mostrado impressionado com a dimensão do Flamengo e o carinho da torcida:

— O que mais me impressionou no Flamengo é a torcida. Estou muito agradecido. Recebo um carinho que não sou capaz de devolver. Outra coisa é o nível do clube. Tanto dos jogadores quanto da estrutura. É um clube gigantesco e estou muito feliz de estar aqui. Estou fazendo tudo para me adaptar, estou aprendendo português, minha mulher está grávida. Daqui a pouco teremos um flamenguista. O carinho que recebo da torcida é muito alto. Estou super agradecido a todos do Rio de Janeiro - disse.

— O que o Brasileirão tem que melhorar é o gramado. Sobretudo o sintético. Isso seria um salto qualitativo muito alto para o campeonato e para atrair mais jogadores ao Brasil — declarou o espanhol.

continua após a publicidade

Saúl em coletiva do Flamengo (Foto: Lucas Bayer)

O Flamengo no Campeonato Brasileiro

Após a goleada por 8 a 0 contra o Vitória, o Flamengo chegou a 46 pontos, na liderança do torneio. O segundo colocado é o Palmeiras, com 42.

O time de Filipe Luís conta com o melhor ataque, defesa e saldo da competição. Foram 44 gols marcados, 9 sofridos e 35 de saldo. Além do triunfo sobre o Vitória por 8 x 0, tiveram também os largos placares contra Fortaleza (5 a 0), Corinthians (4 a 0) e Juventude (6 a 0).

Para acompanhar as notícias do Flamengo, acompanhe o Lance! Todas as informações e acontecimentos atualizados em tempo real