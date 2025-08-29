Os torcedores do Flamengo reagiram à chegada de Andreas Pereira no Palmeiras. O atleta foi anunciado pelo Verdão nesta sexta-feira (29), e movimentou muito as redes sociais do Brasil inteiro. Vale lembrar que o jogador já passou pelo Rubro-Negro.

Na final da Libertadores em 2021 entre Flamengo e Palmeiras, Andreas Pereira perdeu a bola para Deyverson, na prorrogação, e o centroavante fez o gol que deu o título ao Verdão. O jogo acabou 2 a 1. Agora, o meia trocou de lado e vai defender o Verdão. Ele estava no Fulham, da Inglaterra.

Depois do anúncio oficial, alguns torcedores do Flamengo reagiram à chegada de Andreas Pereira no Palmeiras nas redes sociais. A maioria não curtiu a negociação. Veja abaixo.

Ex-Flamengo, Andreas Pereira é reforço do Palmeiras (Foto: Alexandre Vidal / Flamengo)

Veja reação de torcedores do Flamengo com Andreas Pereira no Palmeiras

Anúncio do Verdão

O Palmeiras anunciou, na tarde desta sexta-feira (29), a contratação de Andreas Pereira, meio-campista do Fulham. O jogador de 29 anos assinou contrato válido até dezembro de 2028.

Andreas Pereira é o décimo segundo atleta apresentado em 2025 e encerra as movimentações do Palmeiras na atual janela de transferências. Ao todo, a diretoria alviverde desembolsou 10 milhões de euros fixos, além de eventuais bonificações por desempenho esportivo pelo brasileiro.

- O carinho demonstrado pela torcida palmeirense tem sido muito especial. Recebi inúmeras mensagens de apoio que me deram a certeza de que tomei a melhor decisão quando aceitei a proposta do Palmeiras. Até comentei com os meus pais e a minha esposa: quando você percebe que uma torcida tão apaixonada quer que você venha jogar em um clube gigantesco, você se sente acolhido e seguro de que fez a melhor escolha - afirmou.

O jogador chega para ocupar a lacuna deixada por Richard Ríos, vendido ao Benfica, de Portugal, após a disputa do Mundial de Clubes. Além do novo reforço, a comissão técnica liderada por Abel Ferreira conta com Lucas Evangelista como opção para o setor.