A diretoria do Flamengo segue de olho no mercado e aguarda o andamento das negociações por Claudinho e De La Cruz. Os jogadores são alvos conhecidos do Rubro-Negro, que adota a 'paciência', assim como fez em todas as outras tratativas da janela, e confia no tempo hábil para a solução do caso. A janela de transferências fecha apenas no dia 2 de agosto.