A negociação mais difícil no momento é a de Nicolás De La Cruz. Há um tempo, o Flamengo até tinha conseguido evoluir nas tratativas, mas a classificação do River Plate para as oitavas de final da Copa Libertadores da América prejudicou o trâmite e fez os argentinos repensarem as conversas. No momento, o River exige o pagamento da multa rescisória para a liberação do meia, e o Fla já informou que não irá arcar com o valor solicitado. O Clube da Gávea, no entanto, não desiste da contratação e segue com paciência para buscar um desfecho positivo.