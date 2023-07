O período será utilizado pelo Flamengo de forma estratégia. A ideia é melhorar ainda mais a compreensão do elenco em relação aos ideais de Jorge Sampaoli. Vale destacar, no entanto, que já é notável a evolução do Rubro-Negro com o argentino. As atuações têm sido mais consistentes e os resultados estão aparecendo. O entendimento geral da equipe, inclusive, foi avaliado por David Luiz, que vê o grupo mais conciso com o técnico.