Flamengo e Grêmio já sabem as datas das partidas de ida e volta, pela semifinal da Copa do Brasil. Nesta terça-feira (18), a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou o calendário detalhado da sexta fase do torneio nacional, e o duelo entre cariocas e gaúchos será o único com transmissão em tv aberta.