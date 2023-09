O jogo contra o Bahia foi o terceiro de Agustín Rossi pelo Flamengo. A partida marcou, também, a estreia do goleiro no Maracanã. Nos dois primeiros confrontos, o arqueiro atuou fora de casa: contra o Goiás, no Estádio da Serrinha, pelo Brasileirão, e contra o São Paulo, no Morumbi, pela final da Copa do Brasil.